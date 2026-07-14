Παρταλίδης: «Ο κόσμος να έρθει δίπλα μας»

Ο νέος εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης, Άκης Παρταλίδης, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου οριοθετώντας τους εμπορικούς αλλά και οικονομικούς στόχους της εταιρίας.

Με προϋπηρεσία ετών στην ΚΑΕ Άρης, ο Άκης Παρταλίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης της διεισδυτικής ικανότητας του Άρη στην αγορά μέσα από συνεργασίες με σπουδαίες εταιρίες όπως η NOVIBET για την οποία είπε μεταξύ άλλων ότι… «έχουμε ανανεώσει (τη συνεργασία μας) για πέντε χρόνια με τη Novibet που θα αλλάξει τον χάρτη στο εμπορικό κομμάτι για την πόλη. Με αυτή τη συνεργασία θα δείτε μία ανανεωμένη μπουτίκ, με προϊόντα ενδιαφέροντα και τα οποία θα έχουν σύνδεση με το σήμα του Άρη».

Ο κ. Παρταλίδης στάθηκε στην ανάπτυξη συνεργασιών και με άλλες εταιρίες μέσω των οποίων θα διευκολυνθεί η καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών αλλά και τα κίνητρα του κόσμου της ομάδας ως προς την αγορά εισιτηρίων διαρκείας. «Ο τρόπος που δουλεύω ίσως να είναι διαφορετικός από αυτόν που έχετε συνηθίσει. Σαφώς και έχουν σημασία οι τιμές των διαρκείας. Φέτος είναι ειδικές και με ιδιαίτερη προσέγγιση σε κάποιους ανθρώπους. Από φέτος εργαζόμαστε με ανθρωποκεντρικό τρόπο. Τί θα έχουμε; Ο ρόλος μας είναι να φέρουμε την κοινωνία δίπλα στην ομάδα και την ομάδα να απορροφήσει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας. Επέκταση του κοινού στόχου. Η αγορά αλλάζει, οι ηλικίες μεταβάλλονται και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Εδώ είμαστε να αγκαλιάσουμε και να διευρύνουμε αυτό το κοινό. Τρίτος άξονας, η ψηφιοποίηση και data driven εμπειρίες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τη δομή για να φέρουμε αυτή την αποτελεσματικότητα. Παραγωγή περιεχομένου μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας. Να είναι πιο κοντά στον κόσμο. Τί γίνεται στις προπονήσεις, στην καθημερινότητα.

Γνωρίζουμε τη δυναμική του Άρη και του κόσμου του. Όλα γι’ αυτόν τον κόσμο γίνονται. Για να έρθει δίπλα μας. Είναι σχεδόν συγκινητικό για μένα ως οπαδός, να ακούω τον προπονητή να λέει ότι η μεγάλη του πρόκληση είναι να φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Αυτό θέλουμε και εμείς. Και είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει την προσπάθεια».