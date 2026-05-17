Superleague, η τελική βαθμολογία των playoffs «5-8»: Στην 5η θέση ο Αρης, 7ος ο Κυπελλούχος ΟΦΗ!
Από τη στιγμή που ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο, τα playoffs «5-8» είχαν εξελιχθεί σε ανούσια αγγαρεία, η οποία σήμερα έφτασε στο τέλος της.
Ο Αρης με τη νίκη του επί του Λεβαδειακού, πήρε στο φινάλε του πρωταθλήματος την 5η θέση, αφήνοντας το εξαιρετικό φέτος σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου στην 6η θέση, έστω και στην ισοβαθμία. Στην 7η θέση ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και 8ος ο Βόλος.
Τα αποτελέσματα της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής
Άρης-Λεβαδειακός 3-0
ΟΦΗ-Βόλος 3-1
Η τελική βαθμολογία των playoffs «5-8»
5. Αρης 31
6. Λεβαδειακός 31
7.ΟΦΗ 23
8. Βόλος 17
