Μπέος: «Λανουά αν έχεις φιλότιμο παραιτήσου»

Επίθεση του Αχιλλέα Μπέου στον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά για τη διαιτησία στο ΟΦΗ - Βόλος.

Ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά. Ο δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΟΦΗ, όπου η ομάδα της Μαγνησίας χάνει με 2-1 στο Παγκρήτιο, ενώ της ακυρώθηκε γκολ και δόθηκε πέναλτι εις βάρος της, έκανε την εξής δήλωση στον λογαριασμό του στα social media!

«Λανουά για μια ακόμη φορά δείχνεις την ανεπάρκεια σου αφού κρατάς τέτοιους διαιτητές στον πίνακα. Δεν υπάρχει βαθμολογική σκοπιμότητα και αντί να αφήσουν να παίξουν οι ομάδες ελεύθερα κάνουν τέτοιες...ομορφιές!

Λυπάμαι. Αν έχεις φιλότιμο παραιτήσου και πάρε μαζί σου τους Τζήλους, τους Πολυχρόνηδες και τους Κόκκινους».