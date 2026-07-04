Σαλσέδο: «Έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό με τον ΟΦΗ, έκανα λάθη παλαιότερα»

Για τους επόμενους στόχους του μίλησε ο Σαλσέδο σε συνέντευξη που παραχώρησε σε Ιταλικό μέσο κάνοντας φυσικά αναφορά και στον ΟΦΗ.

Το συμβόλαιο του Εντί Σάλσεδο ολοκληρώθηκε με τον ΟΦΗ, με τις δύο πλευρές να μην βρήκαν τη «χρυσή» τομή προκειμένου ο Ιταλός φορ να συνεχίσει στην Κρήτη. Αυτό γιατί ποδοσφαιριστής ζητούσε σημαντικά αυξημένες αποδοχές σε σχέση με το υπάρχον συμβόλαιό του, κάτι που δεν μπορούσαν να του προσφέρουν οι Ομιλήτες.

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ομάδα του Ηρακλείου ο 24χρονος φορ μίλησε σε Ιταλικό μέσο για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, τονίζοντας πως σκοπός του είναι να επιστρέψει στη Τζένοα. Φυσικά στη συνέντευξη που παραχώρησε μίλησε και για την αγαπημένη του κρήτη και το Κύπελλο που κέρδισε με την ομάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ (3-2).

Αναλυτικά όσα ανέφερε: «Από την 1η Ιουλίου είμαι ελεύθερος, θα δούμε. Ναι, το όνειρο είναι να επιστρέψω κάποια μέρα στη Τζένοα, την ομάδα της καρδιάς μου· αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρω, ίσως μαζί με τον Πελέγκρι: θα θέλαμε να ξαναπαίξουμε μαζί, το συζητάμε συχνά, να το κάνουμε με τα ερυθρόλευκα θα ήταν το μέγιστο. Ο πρώτος στόχος είναι να βρω έναν σύλλογο όπου θα συνεχίσω να αποδίδω στο καλύτερό μου επίπεδο. Για το μέλλον είμαι νέος, στοχεύω ακόμη ψηλά: να παίξω σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να φτάσω στην εθνική ομάδα, να επιστρέψω στην κορυφή.

Το ντεμπούτο μου στη Serie A απέναντι στη Σασουόλο και το γκολ στη ΣΠΑΛ κάτω από τη Nord, το όνειρο κάθε οπαδού των ροσομπλού. Αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι να παίζω στο “Φεράρις”. Από την Ελλάδα υποστήριζα τη Τζένοα, έκανε πολύ καλή δουλειά τον τελευταίο χρόνο, με πολλούς νέους.

Νιώθω στα καλύτερά μου. Στην Ελλάδα με τον ΟΦΗ έδωσα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Έχω mental coach, διατροφολόγο. Παλιότερα έκανα λάθη, πίστευα ότι το ταλέντο αρκεί για να μείνεις σε υψηλό επίπεδο, τώρα προσέχω κάθε λεπτομέρεια, έχω καταλάβει ότι είναι απαραίτητο».

Να θυμίσουμε πως συνολικά με τη φανέλα του ΟΦΗ μέτρησε 67 εμφανίσεις και βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα 19 φορά, μοιράζοντας πέντε ασιστ.