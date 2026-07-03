Η ΠΑΕ ΟΦΗ πήγε το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ως φόρο τιμής στον άνθρωπο που γιγάντωσε τον σύλλογο.

Η διοίκηση του ΟΦΗ έχει ως αρχή να τιμάει την ιστορία του κλαμπ και τους ανθρώπους που προσέφεραν πολλά στον σύλλογο και ταυτίστηκαν με αυτόν. Σε αυτό το πλαίσιο μέλη της ομάδας πήγαν το Κύπελλο Ελλάδας στο μνήμα τόσο του Ευγένιου Γκέραρντ, όσο και του Μανώλη Λιδάκη, ενώ ανάλογη κίνηση έγινε και στη μνήμη του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη.

Πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή την παρουσία του τροπαίου στην Ακαδημία του ΟΦΗ στην Αθήνα, άνθρωποι της ομάδας το πήγαν στο μνήμα του άλλοτε ευεργέτη του συλλόγου, ο οποίος με τη διοικητική και οικονομική εμπλοκή του γιγάντωσε τον σύλλογο.