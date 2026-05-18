Φύσσας στο Gazzetta: «Οι τίτλοι στις ηλικίες αυτές βοηθούν γιατί δημιουργούν νοοτροπία»

Ο Τάκης Φύσσας μίλησε στο Gazzetta μετά την απονομή του πρωταθλήματος της Κ17 του Παναθηναϊκού για τη νέα εποχή στις ακαδημίες και τη σημασία κατάκτησης τίτλων σ' αυτές τις ηλικίες.

Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά απ' όταν έχει ολοκληρωθεί η απονομή του πρωταθλήματος της Κ17 του Παναθηναϊκού και τα παιδιά των «πρασίνων» πανηγυρίζουν με τη ψυχή τους τη μεγάλη αυτή επιτυχία.

Σε απόσταση... ασφαλείας, αφότου φυσικά έβγαλαν τις απαραίτητες φωτογραφίες, βρίσκονται ο προπονητής της ομάδας, Άγγελος Ζαζόπουλος μαζί με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, ο τεχνικός διευθυντής της ακαδημίας, Θόδωρος Ελευθεριάδης και ο Τάκης Φύσσας, οι οποίοι μιλούν και παρατηρούν τους αθλητές να γεύονται τους καρπούς των κόπων τους με τεράστια χαρά και περηφάνεια.

Ο τελευταίος επέστρεψε στην ομάδα ως σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού και πρέσβης του συλλόγου και στη συνέχεια έγινε Γ' Αντιπρόεδρος ενώ παράλληλα ασχολείται και με το κομμάτι των ακαδημιών, το οποίο τρέχει μαζί τον κ. Ελευθεριάδη.

☘️🏆 Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός παραδίδει το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Κ17 και οι παίκτες του τριφυλλιού πανηγυρίζουν έξαλλα#paofc pic.twitter.com/5Q4CvR6rEf May 16, 2026

Μιλώντας στο Gazzetta ο κ. Φύσσας ξεκαθάρισε πως η ύπαρξη του συγκεκριμένου ανθρώπου αποτελούσε βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει και να λειτουργήσει το πρότζεκτ που υπήρχε στο μυαλό των ανθρώπων του συλλόγου.

Εκείνο είχε ως απώτερο στόχο τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για να μπορούν τα τμήματα των ακαδημιών των «πρασίνων» και να παράγουν ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα, αλλά και να πρωταγωνιστούν ταυτόχρονα.

«Από τη στιγμή που ο κ. Αλαφούζος επέλεξε να γυρίσω και να βοηθήσω στις ακαδημίες του συλλόγου, υπήρχε αυτό το όραμα και το πρότζεκτ. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές, ώστε τα παιδιά που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, να μπορέσουν να ανταμειφθούν για τις προσπάθειες και τους κόπους της χρονιάς παίρνοντας ένα πρωτάθλημα.

Πέρα από την χαρά για τον τίτλο, σιγά σιγά θα κερδίσουν και σε εμπειρίες, αλλά και σε ώρες και ποιότητα προπόνησης, έτσι ώστε να πετύχουν τον απόλυτο στόχο, που είναι η ενσωμάτωσή τους στην πρώτη ομάδα.

Αυτό δεν θα μπορούσαμε να μην το πετύχουμε έχοντας ως τεχνικό διευθυντή της ακαδημίας τον Θόδωρο Ελευθεριάδη, που είναι ο κορυφαίος στον τομέα αυτό. Ήταν η απόλυτη προϋπόθεση για να δουλέψουμε και πάλι ορθολογικά στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού έχοντας ως γνώμονα αυτά που προείπαμε».

☘️🏆 Οι πανηγυρισμοί των παικτών του Παναθηναϊκού της Κ17 μετά την απονομή του πρωταθλήματος#paofc pic.twitter.com/StoT2P2Is4 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026

Φυσικά δεν έκρυψε τη χαρά του θεωρώντας πως αυτό το τρόπαιο θα μπουστάρει και τα υπόλοιπα κλιμάκια, τα οποία θα μπορούν να ονειρεύονται πως θα πετύχουν μέσα από τη σκληρή δουλειά κι έτσι βήμα βήμα όλοι μαζί θα μπορέσουν μέσα να επαναφέρουν τις ακαδημίες του συλλόγου τη χαμένη τους αίγλη.

«Είμαι χαρούμενος γιατί ξεκίνησε η νέα εποχή μ' έναν τρόπο που θα δώσει μία ώθηση και στα υπόλοιπα τμήματα να έχουν όνειρα, να τα πετυχαίνουν και μέσα από τη σκληρή δουλειά, τις θυσίες και μέσα από τις αξίες της ομάδας, σιγά σιγά να επανέλθει η χαμένη αίγλη του συλλόγου στον τομέα αυτό».

Ο ίδιος ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού εξήγησε πως μπορεί ναι μεν η κατάκτηση τίτλων να μην είναι ο βασικός στόχος στις ηλικίες αυτές, όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά, αφού μέσα από τέτοια επιτυχίες και τέτοιες διαδικασίες πρωταθλητισμού σε μικρές ηλικίες, μπορούν να διαμορφώσουν τη νοοτροπία που χρειάζεται για να μπορούν να σταθούν ως μέλη της πρώτης ομάδας.

«Σίγουρα είναι πιο δύσκολο να μπορέσουν να μείνουν σ' ένα υψηλό επίπεδο τα παιδιά. Δεν ήμουν ποτέ της άποψης ότι θα παίξουν λίγα από τα παιδιά των ακαδημιών. Εγώ πάντα θεωρούσα πως μπορούν να παίξουν όλα τα παιδιά που έχουν όνειρα και μόνα τους να επιλέξουν την πορεία που θα ακολουθήσουν τη ζωή τους όταν φτάσουν σ' ένα σημείο και καταλάβουν αν είναι για το υψηλότερο ή το χαμηλότερο επίπεδο.

☘️🏆 Τα συγχαρητήρια του Γιάννη Αλαφούζου στους παίκτες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση πρωταθλήματος Κ17!#paofc pic.twitter.com/hYzWNKbTOI — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026

Άρα σίγουρα η πρώτη επιλογή μας είναι να έχουμε καλά παιδιά στον σύλλογο, που θα μπορούν να γαλουχηθούν μέσα από τις αξίες του συλλόγου που είναι σημαντικές και αδιαπραγμάτευτες και σιγά σιγά μέσα από τη σκληρή δουλειά και την προπόνηση να αποτελέσουν μέλη της πρώτης ομάδας.

Αν όμως αυτά τα παιδιά έχουν κερδίσει, έχουν γευτεί τη χαρά ενός πρωταθλήματος, έχουν πάρει όλη αυτή την αναγνώριση, μπορούν με τη νοοτροπία που θα έχουν δημιουργήσει να σταθούν στην πρώτη ομάδα. Διαφορετικά θα ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα και δεν θα μπορούν να σταθούν σ' αυτήν, γιατί δεν θα έχουν κερδίσει όλες αυτές τις αξίες που προείπαμε».

Ο ίδιος πάντως έχοντας περάσει από τόσα διαφορετικά πόστα στο ποδόσφαιρο, έπειτα από την λήξη της ποδοσφαιρικής τους καριέρας, έχει αποφασίσει να είναι και τα παιδιά μέσα στη ενασχόλησή του θέλοντας να μεταλαμπαδεύσει όσα έχει μάθει από το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια.

«Έχω δουλέψει στον Παναθηναϊκό ως διευθυντής ποδοσφαίρου, ως τεχνικός διευθυντής στην Εθνική ομάδα άρα η πορεία μου χρονικά είναι μεγαλύτερη από την ποδοσφαιρική μου καριέρα. Η ενασχόληση με τα παιδιά είναι από τα πράγματα που έχω επιλέξει να κάνω τα χρόνια αυτά για να μπορούμε να μεταλαμπαδεύουμε ότι έχουμε μάθει στο ποδόσφαιρο και γενικότερα στον αθλητισμό».