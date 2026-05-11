Ο εκ των αρχιτεκτόνων της μεγάλης επιτυχίας της Κ17 του Παναθηναϊκού, Θοδωρής Ελευθεριάδης μίλησε στο Gazzetta για την κατάκτηση του τίτλου και το πρότζεκτ που έχει ξεκινήσει στην ακαδημία του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με τον Τάκη Φύσσα.

Η Κ17 του Παναθηναϊκού απέσπασε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας από κείνη της ΑΕΛ την οποία και αντιμετώπισε για την 25η αγωνιστική του αντίστοιχου ηλικιακού πρωταθλήματος στο γήπεδο του Αργυροπουλίου στον Τύρναβο.

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αρκετό, σε συνδυασμό με 3-1 με το οποίο έληξε το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, προκειμένου να στεφθούν και μαθηματικά πρωταθλητές οι «πράσινοι» βάζοντας έτσι το επιστέγασμα σε μία σεζόν που κύλησε εξαιρετικά για κείνους και τους βρήκε επάξια στην πρώτη θέση.

Λίγη ώρα μετά το τέλος των ξέφρενων πανηγυρισμών, ο εκ των αρχιτεκτόνων της προσπάθειας, αλλά και ολόκληρου του πρότζεκτ που έχει ξεκινήσει στην ακαδημία του «τριφυλλιού», Θοδωρής Ελευθεριάδης μίλησε στο Gazzetta για το έργο που προσπαθούν να κάνουν εκεί σε συνεργασία με τον Τάκη Φύσσα, τη διοίκηση, αλλά και όλους τους ανθρώπους των ακαδημιών.

Αρχικά αναφέρθηκε στην πρώτη μεγάλη αυτή επιτυχία που ήρθε στο ξεκίνημα της νέας εποχής που έχουν περάσει τα «φυτώρια» του Παναθηναϊκού τονίζοντας πως το σημαντικότερο δεν είναι ο τίτλος, αλλά το υλικό που υπάρχει στην ομάδα και μπορεί να φανεί χρήσιμο μελλοντικά, αρχικά στην Κ19 κι έπειτα από κει, μακάρι και στο ανδρικό τμήμα.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν μας αρέσει να κρύβουμε τα συναισθήματά μας. Είναι ένας μεγάλος μαραθώνιος. Γνωρίζουν όλοι πως η Κ17 είναι ένα πολύ επαγγελματικό περιβάλλον, όπου όλες οι λεπτομέρειες μετράνε.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί από την αρχή της χρονιάς, με την υποστήριξη του προέδρου μας, της διοίκησης, αλλά και τη φοβερή συνεργασία που έχουμε με τον Τάκη Φύσσα μπορέσαμε να φτιάξουμε ένα ρόστερ το οποίο ναι μεν μας έδωσε το πρωτάθλημα, όμως το σημαντικό είναι πως μας προσφέρει τη δυνατότητα για να ετοιμάσουμε την επόμενη μέρα για να δημιουργούμε ποδοσφαιριστές με μέταλλο, με ποιότητα, με διάρκεια και να μπορούμε μέσω της Κ19 να τους τροφοδοτούμε και στην πρώτη ομάδα.

Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά σίγουρα κάναμε μία καλή αρχή στον χρόνο αυτό».

Και είναι σίγουρα και κάτι που αρέσει πολύ στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε συνηθίσει σε όλες τις εποχές, εύκολες και δύσκολες, να υπάρχουν στην πρώτη ομάδα παιδιά με «πράσινο» αίμα, που προέρχονται δηλαδή από την ακαδημία της, στα οποία έχει πάντα ιδιαίτερη αδυναμία. Μπορούμε για παράδειγμα να δούμε τι συνέβη φέτος με τον Κάτρη.

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα και η ακαδημία του ήταν μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Έλειπαν όμως κάποιες λεπτομέρειες στο να συγκριθεί με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Ο βασικός μας στόχος είναι να κοιτάξουμε κάποιες λεπτομέρειες, ώστε να ζήσουμε ακόμα καλύτερες μέρες και περισσότερες σαν αυτές που ζούμε τώρα με τον Κάτρη. Όμως, αυτός δεν είναι ο μοναδικός μας στόχος, υπάρχει ένα ολόκληρο πλάνο που έχουμε παραδώσει στη διοίκηση και θέλουμε να υλοποιήσουμε. Τρέχουμε ένα πολύπλευρο πλάνο που αφορά πρωταθλητές.

Στον πρώτο αυτό χρόνο μας στην ακαδημία του Παναθηναϊκού έχουν μπει οι βάσεις και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα πετύχουμε τον στόχο μας, δηλαδή να διακρίνονται περισσότερα παιδιά από την ακαδημία μας στην πρώτη ομάδα. Άλλωστε η παρουσία του Τάκη Φύσσα εκ παραλλήλου στην ακαδημία και στην πρώτη ομάδα αποτελεί εχέγγυο για την υποστήριξη του πλάνου μας ».

Σε μία ακαδημία όμως όπως είναι αυτές των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου, ποιο είναι εκείνο που πρέπει προτάσσεται περισσότερο, η ανάδειξη ποδοσφαιριστών για την πρώτη ομάδα ή διάπλαση σωστών αθλητών και ανθρώπων, αφού οι περισσότεροι εξ' αυτών, νομοτελειακά, δεν θα καταλήξουν εκεί;

Στην ουσία η απάντηση του κυρίου Ελευθεριάδη στην ερώτηση αυτή ήταν και τα δύο, αφού μία ομάδα τέτοιου επιπέδου δεν μπορεί κάνει εκπτώσεις πουθενά.

«Υπάρχει μία πυραμίδα στο πλάνο μας. Κι εγώ προσωπικά 25 χρόνια τώρα, αλλά και ο Παναθηναϊκός ως ''πράσινο'' σωματείο πρεσβεύουμε έναν πολιτισμό και μία εκπαίδευση που την έχουμε σε όλα τα επίπεδα.

Όσοι παρακολουθούν τα media θα δουν πως δεν έχουμε αφήσει το κομμάτι αυτό το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό. Όμως εδώ είμαστε και για να χτίσουμε πρωταθλητές. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τα παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα η ελληνική πραγματικότητα δεν είναι η καλύτερη για την εκπαίδευση και την αξιοποίηση ταλέντων.

Θα ξαναπώ ότι χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά. Δεν θεωρώ πως έχουμε κάνει πάνω από το 20% απ' αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Αν όλοι μαζί μπούμε στην διαδικασία αυτή (σ.σ. εμείς και τα παιδιά), μπορούμε να ελπίζουμε σε αυτό που ρωτήσατε».