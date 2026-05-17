Όλο και πληθαίνει ο κόσμος έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ η ουρά στην μπουτίκ ξεπερνάει πλέον και το άγαλμα του ατσάλινου Δικέφαλου Αετού.

Όσο περνάει η ώρα, τόσο κιτρινίζει όλο και περισσότερο η πλατεία του Αετού έξω από την Allwyn Arena, με τους φίλους της ΑΕΚ να καταφτάνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια και να ετοιμάζονται για τη φιέστα.

Τέσσερις ώρες πριν ξεκινήσει το τελευταίο ματς της σεζόν με τον Ολυμπιακό και ο κόσμος πληθαίνει όλο και περισσότερο με την πλατεία του Αετού να κιτρινίζει όλο και πιο πολύ.

Τα μαγαζιά είναι κατάμεστα, οι οπαδοί της ΑΕΚ βγάζουν φωτογραφίες κάτω από το ατσάλινο άγαλμα του Δικέφαλου Αετού, ενώ όπως θα δείτε και στο βίντεο του Gazzetta από τη βόλτα που έκανε πριν λίγο, στην μπουτίκ επικρατεί ένας... χαμός με την ουρά να ξεπερνά πλέον και το άγαλμα!