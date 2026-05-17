ΑΕΚ: «Πριν από τη γιορτή υπάρχει παιχνίδι πρωταθλήματος με κανονισμούς, περιορισμούς και υποχρεώσεις»

Το ξεκάθαρο μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πριν τη φιέστα για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος

Η ημέρα της φιέστας για το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ έφτασε! Απόψε ο Δικέφαλος θα γιορτάσει στη Νέα Φιλαδέλφεια τον θρίαμβο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, όμως πριν τη γιορτή προηγείται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η Ένωση με ανακοίνωση της ξεκαθάρισε πως παρά τις γιορτινές συνθήκες και πάλι πρόκειται για ένα ακόμα ματς της Stoiximan Super League και συνεπώς οι φίλοι της ομάδας θα πρέπει να δείξουν την απαραίτητη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη στέψη των Πρωταθλητών Ελλάδας! Έπειτα από τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό, θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου, που φιλοδοξία όλων είναι να μείνει στην ιστορία και βαθιά χαραγμένη στη μνήμη όσων τη ζήσουν.

Ωστόσο, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο αγώνας πριν από αυτή τη γιορτή είναι ένα κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος, για το οποίο ισχύουν όλοι οι κανονισμοί, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις που ίσχυαν σε όλα τα προηγούμενα ματς αυτής της σεζόν. Και ως εκ τούτου, απαιτείται προσοχή από όλους! Τα μέτρα ασφαλείας για το παιχνίδι είναι ανάγκη να τηρηθούν απόλυτα, έτσι ώστε η ομάδα μας να μην αντιμετωπίσει κανέναν κίνδυνο.

Οι θύρες της ALLWYN Arena θα ανοίξουν στις 16.30. Κανείς που δεν είναι κάτοχος εισιτηρίου δεν θα πρέπει να προσεγγίσει τον χώρο του γηπέδου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι. Δεν πρέπει να έχετε μαζί σας κανένα επικίνδυνο αντικείμενο, σάκο, κράνος μηχανής, για να μπορέσετε να περάσετε τους ελέγχους και να μπείτε στο γήπεδο χωρίς κανένα πρόβλημα.

Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να μην υπάρξει καμιά ρίψη κροτίδας, άναμμα και ρίψη καπνογόνου, φωτοβολίδας, άναμμα στρόμπο ή ρίψη αντικειμένου. Το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας με κάμερες θα είναι σε λειτουργία υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Από τους προελέγχους δεν θα επιτραπεί να περάσει στο γήπεδο κανένα πανό με υβριστικό, ρατσιστικό, πολιτικό, αντιαθλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής Gov.gr Wallet».