Ο Σάββας Τσαμπούρης αποχωρεί από τον ΟΦΗ και είναι έτοιμος να επισφραγίσει τη συμφωνία του με τον Αστέρα AKTOR. Μαζί του και οι σκάουτερ Παπαντωνόπουλος και Μάρκος.

Ντόμινο εξελίξεων μεταξύ ΟΦΗ και Αστέρα AKTOR! Ο Σάββας Τσαμπούρης έκανε γνωστό στη διοίκηση του Ομίλου πως μετά από επιτυχημένη συνεργασία ετών δεν θα συνεχίσει στο ΒΑΚ, γεγονός που αποτελεί «βόμβα», καθώς πρόκειται για τον άνθρωπο που «έτρεχε» τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας, σε συνεργασία με τον Χρήστο Κόντη.

Μάλιστα μαζί με τον μέχρι πρότινος υπεύθυνο ποδοσφαιρικού τμήματος του ΟΦΗ θα αποχωρήσουν και οι σκάουτερ Χρήστος Παπαντωνόπουλος και Δημήτρης Μάρκος. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ οι τρεις άνδρες έχουν ήδη αποχωρήσει από την Κρήτη και απομένει μόνο η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Οι τρεις συνεργάτες πάνε... πακέτο και αναμένεται να συνεχίσουν μαζί στην Αρκαδία. Κατά μία πηγή είναι πολύ πιθανό εντός της ημέρας να βρεθεί στην Τρίπολη ο Σάββας Τσαμπούρης και εφόσον σφραγιστεί τυπικά το deal θα αναλάβει κομβικό διοικητικό πόστο στο κιτρινομπλέ οργανόγραμμα.

Όπως είναι προφανές πρόκειται για μια κίνηση - statement της διοίκησης του Αστέρα AKTOR για την αναδόμηση του κλαμπ, καθώς λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση μιας δύσκολης χρονιάς και την εξασφάλιση της παραμονής οι Αρκάδες προσθέτουν στις τάξεις τους τρία κομβικά στελέχη των Κυπελλούχων Ελλάδας. Φυσικά αποτελεί αξιοσημείωτο πως σε αυτό το timing κατάφεραν οι Κιτρινομπλέ να φτάσουν σε ένα τόσο σημαντικό deal και ενδεικτικό των προθέσεων που υπάρχουν για το μέλλον.

Μετά από 4 χρόνια ο Τσαμπούρης αποχωρεί από τον ΟΦΗ, έχοντας αφήσει πίσω του σπουδαίο έργο και φυσικά ένα τεράστιο... τριπλό κενό, το οποίο καλούνται οι Κρητικοί να το καλύψουν με την καλύτερη δυνατή επιλογή. Θυμίζουμε πως ο Όμιλος αυτό το καλοκαίρι καλείται να «χτιστεί» και για την παρθενική του συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

O Σάββας Τσαμπούρης είχε υπηρετήσει τον Αστέρα AKTOR ως ποδοσφαιριστής από το 2010 έως το 2014, όντας μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ γνωρίζει άριστα πρόσωπα και καταστάσεις στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».