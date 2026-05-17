Α' Εθνική Γυναικών: Η ΡΕΑ «λύγισε» τον Αστέρα, ο ΟΦΗ έκανε πάρτι κόντρα στις Νέες Ατρομήτου
Ο Αστέρας Τρίπολης έκλεισε τις φετινές του υποχρεώσεις στην τελευταία «στροφή» της 'Α Εθνικής Γυναικών. με ήττα 2-0 από τη ΡΕΑ στην Κρήτη, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε βαθμολογικό αντίκτυπο για τις Αρκάδες, οι οποίες πλέον στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον μεγάλο τελικό Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Η ομάδα της Τρίπολης δεν μπήκε καλά στο ματς και στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκε να κρατήσει ρυθμό και κατοχή. Η ΡΕΑ πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 32’, όταν η Μαρκουτσά σκόραρε απευθείας από εκτέλεση κόρνερ, αιφνιδιάζοντας τη Γρηγοριάδου για το 1-0. Οι γηπεδούχες συνέχισαν δυνατά και στο ξεκίνημα της επανάληψης βρήκαν και δεύτερο γκολ. Η Κανέλλου «σέρβιρε» στη Ρουζάφα και αυτή σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.
Παρά την ήττα, η ομάδα της Αρκαδίας ολοκλήρωσε μια ιστορική σεζόν, αφού εξασφάλισε την 3η θέση, η υψηλότερη που έχει κατακτήσει ποτέ στο πρωτάθλημα γυναικών και μένει το μεγάλο ραντεβού με τον Δικέφαλο του Βορά για το Κύπελο.
ΡΕΑ: Μανουκαράκη, Κοτσάκι, Βορριά, Νικοπούλου, Παντέρη, Μπονίν, Κανέλλου, Μαρκουτσά, Σιτούμα, Γεωργούλα, Νιγκίτο.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Γρηγοριάδου, Γκάτσου (86' Γεωργαντζή), Κάστανον (73' Καραγιαννίδης), Μπράμε, Σπυριδωνίδου (73' Πάστρα), Γούλα (56' Μελισσού), Ροκέιν, Τζαφέρη (56' Μεντόζα), Πίτσιου, Μπατσέλι, Δαφέρμου.
Ο ΟΦΗ έκλεισε τη χρονιά με εντυπωσιακό «διπλό» απέναντι στις Νέες Ατρομήτου, επικρατώντας με 4-0 και τερμάτισαν στην 4η θέση της 'Α Εθνικής Γυναικών.
Η ομάδα της Κρήτης παρουσιάστηκε ανώτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν άφησε κανένα περιθώριο στις γηπεδούχες. Το σκορ άνοιξε η Ολσζέφσκα με δυνατή κεφαλιά στο 19' , αποτέλεσμα που παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.
Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ δεν κατέβασε στροφές και στο 72’ η Ολσζέφσκα χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, γράφοντας το 0-2. Δύο λεπτά αργότερα η Δοϊρανλή πρόσθεσε το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ, σκοράροντας με ωραίο τελείωμα έξω από την περιοχή για το 0-3. Το τελικό 0-4 διαμόρφωσε η Κατωπόδη στις καθυστερήσεις, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του ΟΦΗ.
Η τελική βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών:
1. ΠΑΟΚ 72
2. ΑΕΚ 64
3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 51
4. Ο.Φ.Η. 49
5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 48
6. ΡΕΑ 47
7. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 38
8. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 37
9. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 32
10. ΚΗΦΙΣΙΑ 30
11. ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 16
12. ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 16
13. ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ 14
14. ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ – -9*
