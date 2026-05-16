Περέιρα: «Όταν κατακτάς το πρωτάθλημα πέφτουν οι σφυγμοί αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι πρόκειται για ντέρμπι»

Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και πλέον ακολουθεί η φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Ρομπέρο Περέιρα στις pre-game δηλώσεις του τόνισε πως πριν από τη γιορτή υπάρχει ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, οπότε η ομάδα πρέπει να παίξει ανάλογα.

Για το πώς είναι η ομάδα, εν όψει του ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Είμαστε χαρούμενοι, έχουμε αυτή τη θετική ενέργεια και αυτό που περιμένουμε είναι να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Σήμερα αυτό που σκεφτόμαστε είναι ότι θα κάνουμε προπόνηση με τον κόσμο δίπλα μας. Ελπίζω να έχουμε μια καλή απόδοση στο αυριανό παιχνίδι».

Για το αν η ομάδα είναι πνευματικά έτοιμη, με δεδομένο ότι έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, για να παρουσιαστεί ανταγωνιστική.

«Αυτό θα προσπαθήσουμε, να εμφανιστούμε έτοιμοι. Είναι αλήθεια ότι όταν κατακτάς το πρωτάθλημα, έναν στόχο, πέφτουν οι σφυγμοί, μπορεί κάποιος να χαλαρώσει. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, είναι να σκεφτόμαστε ότι πρόκειται για ένα ντέρμπι. Έχουμε μπροστά μας έναν μεγάλο αντίπαλο της ΑΕΚ, οπότε πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το τι θα πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, προκειμένου να φτάσει στη νίκη.

«Τίποτα διαφορετικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να συνεχίσουμε να παίζουμε όπως παίζουμε. Να έχουμε μια σταθερή απόδοση. Συνεχίζουμε αυτές τις μέρες και κάνουμε προπονήσεις, οπότε προετοιμαζόμαστε κατάλληλα. Δεν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, θέλουμε να έχουμε ίδια εικόνα όπως και στα προηγούμενα ματς».