ΑΕΚ: «Κανένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο»

Νέα ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ που καλεί τους φιλάθλους της να μείνουν όλοι στις θέσεις τους μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η φιέστα.

Η ΑΕΚ με νέα ανακοίνωσή της τονίζει στους φίλους της που θα βρίσκονται εντός της Allwyn Arena να μην μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να παραμείνουν στις θέσεις τους προκειμένου η φιέστα να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Φίλοι της ΑΕΚ

Απόψε η ομάδα μας θα στεφτεί Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2026. Η απονομή του τροπαίου θα είναι η κορύφωση μίας εντυπωσιακής πανηγυρικής τελετής που δεν θα έχει προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Για να ολοκληρωθεί, όμως, απρόσκοπτα αυτή η μεγάλη φιέστα και για να την απολαύσουμε όπως της αξίζει, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Θα πρέπει να μείνουμε όλοι στις θέσεις μας και να αποθεώσουμε τους πρωταθλητές μας.

Κανένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο! Μένουμε στην εξέδρα και συμμετέχουμε στη γιορτή με τη φωνή και το χειροκρότημά μας. Μόνο έτσι θα δείξουμε την αγάπη μας στην ομάδα που μας έκανε χαρούμενους και που θα ζει της μεγάλες της στιγμές. Και μόνο έτσι θα δείξουμε σεβασμό σε όλους όσοι θα παρακολουθούν αυτή τη μεγάλη γιορτή.

Όλοι μαζί φτάσαμε στην κορυφή. Όλοι μαζί θα απολαύσουμε τη στιγμή της στέψης μέσα στο Σπίτι μας. Χωρίς τίποτα να εμποδίζει τη διαδικασία της τελετής. Χωρίς τίποτα να χαλάει τη γιορτή μας.

Οι παίκτες και ο προπονητής μας γιορτάζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί μας γιορτάζουν και τους αποθεώνουν από την κερκίδα!