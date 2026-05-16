Η αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή και μένει να ξεκαθαρίσει η ώρα.

Ο αγώνας Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός αναβλήθηκε, λόγω καταρρακτώδους βροχής.

Στην πόλη των Σερρών έπεσε χαλάζι και επιβαρύνθηκε ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι, ο διαιτητής Πολυχρόνης βγήκε με τους συνεργάτες του και τσέκαρε αν κυλάει η μπάλα. Σε πολλά σημεία μπροστά και εντός των περιοχών, αλλά και στα πλάγια, δεν ήταν δυνατόν να παιχθεί ποδόσφαιρο. Ο Πολυχρόνης σε συνεννόηση και με τη Super League, αποφάσισε την αναβολή της αναμέτρησης και όπως ορίζεται από τον ΚΑΠ το παιχνίδι θα γίνει αύριο Κυριακή.

Αυτό που μένει να ξεκαθαρίσει είναι η ώρα. Μπορεί να γίνει συνεννόηση της διοργανώτριας, των ομάδων και της Nova, που έχει τα δικαιώματα για τα εντός έδρας ματς του Πανσερραϊκού και το παιχνίδι να μην ξεκινήσει στις 19:00, όπως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, αλλά νωρίτερα.

Θυμίζουμε ότι στις 19:30 έχουν οριστεί τα ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και στις 17:00 οι αναμετρήσεις Άρης - Λεβαδειακός και ΟΦΗ - Βόλος για τα playoffs 5-8.

Θυμίζουμε τις ενδεκάδες, που είχαν ανακοινώσει οι δύο προπονητές:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης, Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης, Λιάσος, Μπεν Σαλάμ, Δοϊρανλής, Ριέρα, Ιβάν.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Παρδαλός, Γκράναθ, Μλάντεν, Μανρίκε, Σατσιάς, Αποστολόπουλος, Νικολάου, Ματσάν, Σμυρλής, Άλεξιτς, Χουάν Γκαρσία.

Στον πάγκο του Πανσερραϊκού ήταν οι Σακαλίδης, Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Ρικέλμε, Ρούμιαντσεβ, Μπρουκς, Μαρίνος, Σοφιανός, Μασκανάκης, Καρέλης, Τεϊσέιρα.

Στον πάγκο του Παναιτωλικού βρίσκονταν οι Ζίβκοβιτς, Σιέλης, Κόγιτς, Αγαπάκης, Μαυρίας, Εστεμπάν, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Λομπάτο, Μίχαλακ, Αγκίρε, Μπάτζι.



