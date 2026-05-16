To ματς Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός αναβλήθηκε, όμως τα άλλα δυο ματς της 9ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League γίνονται κανονικά!

Αλαλούμ στην 9η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Super League! Έπειτα από σφοδρή χαλαζόπτωση στις Σέρρες ο διαιτητής Πολυχρόνης τσέκαρε την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου και έκρινε πως το ματς του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό δεν μπορεί να διεξαχθεί και συνεπώς αναβλήθηκε.

Στην αρχή δεν ήταν ξεκάθαρο αν θα γίνουν και οι αναμετρήσεις του Αστέρα AKTOR με την Κηφισιά και της ΑΕΛ Novibet με τον Ατρόμητο, καθώς τα ματς των τελευταίων τριών αγωνιστιών γίνονται ίδια μέρα και ώρα, όμως τελικά άρχισαν κανονικά οι αγώνες σε Τρίπολη και Λάρισα!

Ο αγώνας των Σερρών θα διεξαχθεί αύριο, την Κυριακή 17 Μαΐου, με την ώρα διεξαγωγής να αναμένεται να οριστεί από την διοργανώτρια, αν και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι την ίδια ώρα που είχε οριστεί αρχικά το παιχνίδι, ήτοι στις 19:00, όμως αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες.

Βέβαια το παιχνίδι μπορεί να μην έχει καμία βαθμολογική ουσία, καθώς εφόσον ο Αστέρας AKTOR νικήσει την Κηφισια υποβιβάζονται αυτόματα Πανσερραϊκός και ΑΕΛ Novibet.