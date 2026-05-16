Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι μιας μαγικής σεζόν, η οποία πέρασε στην ιστορία για την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του κλαμπ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα κλείσει τις υποχρεώσεις της στο κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο με φιλοξενούμενο τον Βόλο.

Ο τεχνικός του Ομίλου δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο, λόγω της αποβολής του στη Λιβαδειά, Ζήση Καραχάλιο. Επιπρόσθετα ο Μπόρχα Γκονθάλεθ ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ενώ ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης και το Γιάννης Χριστόπουλος ακολούθησαν ατομικό.

Εκτός αποστολής για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι έμεινε ο Ίλια Βούκοτιτς, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτήν ούτε ο Φίλιπ Μπαΐνοβιτς.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ανδρούτσος, Χνάρης, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομάνο, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο και Ισέκα.