ΟΦΗ: Η αποστολή για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν
Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι μιας μαγικής σεζόν, η οποία πέρασε στην ιστορία για την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του κλαμπ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα κλείσει τις υποχρεώσεις της στο κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι στο Παγκρήτιο Στάδιο με φιλοξενούμενο τον Βόλο.
Ο τεχνικός του Ομίλου δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο, λόγω της αποβολής του στη Λιβαδειά, Ζήση Καραχάλιο. Επιπρόσθετα ο Μπόρχα Γκονθάλεθ ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ενώ ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης και το Γιάννης Χριστόπουλος ακολούθησαν ατομικό.
Εκτός αποστολής για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι έμεινε ο Ίλια Βούκοτιτς, ενώ δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτήν ούτε ο Φίλιπ Μπαΐνοβιτς.
Η αποστολή του ΟΦΗ
Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Κοντεκάς, Ανδρούτσος, Χνάρης, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομάνο, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο και Ισέκα.
