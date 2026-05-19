Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον αριστερό μπακ, Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, μετά από κοινή πορεία δύο ετών.

Ημέρα εξελίξεων στον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί μέσα σε διάστημα 4 ωρών ανακοίνωσαν πέντε αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών που το συμβόλαιο τους ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου. Μετά τους εμβληματικούς Χουάν Νέιρα - Βασίλη Λαμπρόπουλο και τους Γιάννη Χριστόπουλο - Φίλιπ Μπαΐνοβιτς οι Κρητικοί επισημοποίησαν και την αποχώρηση του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη.

O 28χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να παίξει και ως αμυντικός χαφ, αγωνιζόταν με τη φανέλα του Ομίλου την τελευταία διετία, μετά την αποχώρηση του από τον Παναιτωλικό και ήταν βασικός για 1,5 χρόνο, μέχρι και την απόκτηση του Νίκου Αθανασίου.

Συνολικά με τα ασπρόμαυρα μέτρησε 59 εμφανίσεις με δυο ασίστ, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε σε 24 παιχνίδια.

Όσον αφορά τη θέση του αριστερού μπακ ο ΟΦΗ δεδομένα θα κάνει την προσπάθεια του να διατηρήσει στο ρόστερ του τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό. Εφόσον κλείσει το θέμα του βασικού για τη θέση ως εναλλακτική στο ρόστερ υπάρχει ο νεαρός Παύλος Καινουργιάκης, τον οποίο πιστεύουν πολύ στις τάξεις του κλαμπ και φέτος έκανε τα πρώτα του βήματα, ενώ τη θέση μπορεί να καλύψει και το... πολυεργαλείο, Γιάννης Αποστολάκης.

Φυσικά τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν εφόσον υπάρξει διαφορετική εισήγηση από τον Χρήστο Κόντη μετά την προετοιμασία.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Ηλία Χατζηθεοδωρίδη.

Μέσα σε δύο χρόνια παρουσίας στα ασπρόμαυρα, ο 28χρονος αμυντικός συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ έδωσε το «παρών» τόσο στον περσινό τελικό της διοργάνωσης όσο και στο Super Cup.

Στις 59 συμμετοχές του με τα χρώματα του ΟΦΗ δεν ξεχώρισε μόνο για τη μαχητικότητα και τη συνέπειά του μέσα στο γήπεδο, αλλά κυρίως για το ήθος και τον χαρακτήρα του έξω από αυτό. Με σεβασμό και επαγγελματισμό σε κάθε βήμα αυτής της πορείας κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση όλων και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην οικογένεια του ΟΦΗ.

Ηλία, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου!».