Κάλεσμα της Original 21: «Συνοδεύουμε τους πρωταθλητές από το ξενοδοχείο ως τη Νέα Φιλαδέλφεια»

Πριν τη φιέστα με τον Ολυμπιακό, η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ καλεί τους οπαδούς να συνοδεύσουν την αποστολή από το ξενοδοχείο ως την Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ και ο κόσμος της πορεύτηκαν μαζί ως την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να αναμένεται να ζήσει μεγάλες στιγμές στη νέα ανοικτή προπόνηση του Σαββάτου, στην οποία όλες οι θύρες της Allwyn Arena θα είναι ανοικτές.

Η γιορτή για τον 14ο τίτλο της ΑΕΚ θα κορυφωθεί την Κυριακή με τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια στο τελευταίο ματς της σεζόν με τον Ολυμπιακό, έπειτα από το οποίο θα ακολουθήσει η στέψη.

Η αποστολή της ΑΕΚ μάλιστα θα φτάσει στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με συνοδεία των οπαδών της ΑΕΚ και θα αποθεωθεί και εκεί. Αξίζει να σημειωθεί πως η Original 21 απευθύνει κάλεσμα για τις 16:30 της Κυριακής, ενώ στέλνει μήνυμα να φοράνε όλοι κίτρινα στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση της Original 21:

«Η πιο δύσκολη εβδομάδα φτάνει στο τέλος της. Δύσκολη γιατί η λαχτάρα μέχρι να ξαναβρεθούμε κοντά Της είναι τεράστια. Επιτέλους ήρθε η ώρα να πλημμυρίσουμε τη Φιλαδέλφεια στην τελευταία προπόνηση πριν τη στέψη Της! Αύριο Κυριακή, η γιορτή ξεκινάει από νωρίς. Συνοδεύουμε τους πρωταθλητές από το ξενοδοχείο ως το Ναό. Ραντεβού στις 16:30 έξω από το grand hyatt στη λεωφόρο Συγγρού. Στο γήπεδο ΟΛΟΙ στα κίτρινα!».