Η ΑΕΚ κάλεσε τον κόσμο να δώσει το «παρών» στην τελευταία ανοιχτή προπόνηση της ομάδας εν όψει Ολυμπιακού.

Η ΑΕΚ και οι φίλαθλοί της μετρούν αντίστροφα για τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ωστόσο, προηγείται το τελευταίο ματς των playoffs της Super League κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Ένωση φιλοξενεί στις ανοιχτές προπονήσεις της χιλιάδες κόσμου, κάτι που πρόκειται να κάνει και σήμερα (16/5) με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να ενημερώνει τους φιλάθλους της για το πότε και πώς θα προσέλθουν στην Allwyn Arena για να δουν την τελευταία προετοιμασία του Μάρκο Νίκολιτς και των παικτών του.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Σήμερα το απόγευμα έρχεται η ώρα για την πρώτη αποθέωση των Πρωταθλητών Ελλάδας, σε αυτό το γιορτινό διήμερο!

Η ομάδα μας θα πραγματοποιήσει στις 17.30, στην ALLWYN Arena, την τελευταία της προπόνηση πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, η οποία θα είναι ανοικτή για τους φιλάθλους μας σε όλη τη διάρκειά της.

Όλες οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν από τις 17.00, για να υποδεχθούν τους οπαδούς της ΑΕΚ, που σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας.



Ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια!»