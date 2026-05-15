Η αποστολή του Παναιτωλικού για το εκτός έδρας ματς της 9ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό (16/5, 19:00).

Ο Παναιτωλικός στο πρώτο του ματς μετά τη μαθηματική εξασφάλιση της 14ης διαδοχικής σεζόν του στη Super League και 15η στα τελευταία 16 χρόνια θα φιλοξενηθεί από τον Πανσερραϊκό, ο οποίος παίζει για τη ζωή του, όμως... εξαρτάται από το αποτέλσμα του Αστέρα AKTOR στον αγώνα με την Κηφισιά στην Τρίπολη.

Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στον αρχηγό του, Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στο ματς με την ΑΕΛ Novibet και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, στις Σέρρες.

Επιπρόσθετα εκτός έμεινε και ο Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα χτύπημα στο γόνατο και δεν είναι διαθέσιμος γι' αυτό το επί της ουσίας βαθμολογικά αδιάφορο ματς για τον Τίτορμο.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.