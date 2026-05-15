Παναιτωλικός: Χωρίς Ρόσα και Μπουχαλάκη στις Σέρρες
Ο Παναιτωλικός στο πρώτο του ματς μετά τη μαθηματική εξασφάλιση της 14ης διαδοχικής σεζόν του στη Super League και 15η στα τελευταία 16 χρόνια θα φιλοξενηθεί από τον Πανσερραϊκό, ο οποίος παίζει για τη ζωή του, όμως... εξαρτάται από το αποτέλσμα του Αστέρα AKTOR στον αγώνα με την Κηφισιά στην Τρίπολη.
Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στον αρχηγό του, Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στο ματς με την ΑΕΛ Novibet και συνεπώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, στις Σέρρες.
Επιπρόσθετα εκτός έμεινε και ο Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα χτύπημα στο γόνατο και δεν είναι διαθέσιμος γι' αυτό το επί της ουσίας βαθμολογικά αδιάφορο ματς για τον Τίτορμο.
Δείτε ΕπίσηςΠαναιτωλικός: Το «κοντέρ» έγραψε 14 και συνεχίζει
Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπελεβώνης, Μπρέγκου, Εστεμπάν, Χ. Γκαρσία, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Μλάντεν, Νικολάου, Παρδαλός, Σατσιάς, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.