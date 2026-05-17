NBA: Back to back MVP ο Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ!

NBA: Back to back MVP ο Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ!

Κυρίαρχη Οκλαχόμα με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Χόλμγκρεν, λύγισε τους Γουόριορς
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ αναδείχθηκε ο MVP του NBA για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Το έκανε και φέτος! Ο Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ, αναδείχθηκε MVP της σεζόν στο NBA, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο του πολυτιμότερου.

Ο «σταρ» των Θάντερ κατάφερε να ξεχωρίσει και φέτος και να κάνει το back to back και να γίνει ο 14ος παίκτης στην ιστορία του NBA που το καταφέρνει.

Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια. Ο Αλεξάντερ τη φετινή χρονιά έχει μ.ο 31.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ ανά αγώνα. Οι Θάντερ θα αντιμετωπίσουν τους Σπερς στους τελικούς της δυτικής περιφέρειας.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     