NBA: Back to back MVP ο Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ!
Το έκανε και φέτος! Ο Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ, αναδείχθηκε MVP της σεζόν στο NBA, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο του πολυτιμότερου.
Ο «σταρ» των Θάντερ κατάφερε να ξεχωρίσει και φέτος και να κάνει το back to back και να γίνει ο 14ος παίκτης στην ιστορία του NBA που το καταφέρνει.
Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια. Ο Αλεξάντερ τη φετινή χρονιά έχει μ.ο 31.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ ανά αγώνα. Οι Θάντερ θα αντιμετωπίσουν τους Σπερς στους τελικούς της δυτικής περιφέρειας.
SGA back-to-back MVP notes, per ESPN Research:— Shams Charania (@ShamsCharania) May 17, 2026
- No. 1 seed, NBA-high 64 wins, despite third-most team games missed due to injuries
- First player to win consecutive MVPs since Nikola Jokic in 2020-21 and 2021-22 and the first guard to win consecutive MVPs since Stephen Curry… https://t.co/hCrO31hswe
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.