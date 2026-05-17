Το έκανε και φέτος! Ο Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ, αναδείχθηκε MVP της σεζόν στο NBA, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο του πολυτιμότερου.

Ο «σταρ» των Θάντερ κατάφερε να ξεχωρίσει και φέτος και να κάνει το back to back και να γίνει ο 14ος παίκτης στην ιστορία του NBA που το καταφέρνει.

Την είδηση έκανε γνωστή ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια. Ο Αλεξάντερ τη φετινή χρονιά έχει μ.ο 31.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ ανά αγώνα. Οι Θάντερ θα αντιμετωπίσουν τους Σπερς στους τελικούς της δυτικής περιφέρειας.