Παναθηναϊκός: Μεσημεριανή προπόνηση με ασκήσεις και παιχνίδι στο μισό γήπεδο
Ο Παναθηναϊκός έκανε μεσημεριανή προπόνηση την Παρασκευή (15/05) πριν από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή (19:30), που θα είναι ο τελευταίος για τη φετινή σεζόν και θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω της τιμωρίας των «πρασίνων».
To πρόγραμμα είχε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.
Απών με άδεια ήταν ο Φακούντο Πελίστρι, που ταξίδεψε στην Ουρουγουάη για να ενσωματωθεί νωρίτερα στην αποστολή της εθνικής του ομάδας και να προετοιμαστεί κατάλληλα για το Μουντιάλ.
