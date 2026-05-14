Ο Παναθηναϊκός είδε το αίτημα αναστολής που κατέθεσε να απορρίπτεται με αποτέλεσμα το ματς με τον ΠΑΟΚ στο «αντίο» της Λεωφόρου να γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Κανονικά θα ισχύσει η ποινή που επέβαλε η ΔΕΑΒ για έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών του Παναθηναϊκού, η οποία και ήταν να εφαρμοστεί στο τελευταίο ματς των Play Offs της Stoiximan Superleague κόντρα στον ΠΑΟΚ, οπότε και οι «πράσινοι» θα παίξουν πιθανότατα για τελευταία φορά στην ιστορική τους έδρα.

Το «τριφύλλι» κατέθεσε ένα αίτημα αναστολής εφαρμογής της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας με στόχο να μην ισχύσει αυτή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ωστόσο τούτο δεν κατέστη δυνατό, αφού το αίτημα του απορρίφθηκε.

Ως αποτέλεσμα αυτού, ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να παίξει για πιθανότατα τελευταία φορά στο «σπίτι» του χωρίς τον κόσμο του στο πλευρό του κι έτσι δεν θα έχει τη δυνατότητα, απ' ότι φαίνεται, να το αποχαιρετήσει σ' ένα επίσημο παιχνίδι μαζί με τους οπαδούς του.

Υπενθυμίζουμε πως στις βασικές προτεραιότητες της ΠΑΕ ανήκει η απόδοση τιμών στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, το γήπεδο της Λεωφόρου. Ήδη βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη ενός συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει φιλικό παιχνίδι, κοινωνικές εκδηλώσεις και μια σειρά ενεργειών που θα κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη του «Απόστολος Νικολαΐδης».