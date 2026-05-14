Στην Πολωνία υποστηρίζουν ότι ο Κάρολ Σφιντέρσκι θ' αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό για τη Βίντζεβ Λοτζ.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι την τρέχουσα σεζόν δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής Πολωνός φορ παίζει κυρίως αλλαγή από τότε που αφίχθη ο Τεττέη. Με την απουσία του Ντέσερς πήρε πολλά παιχνίδια και την τρέχουσα σεζόν έχει 45 συμμετοχές με 9 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά, με το τριφύλλι έχει 61 αγώνες με 13 γκολ κι 6 ασίστ.

Ο Σφιντέρσκι ήταν πιθανό να αποχωρήσει τον Γενάρη, αλλά παρέμεινε στο ρόστερ. Με το τριφύλλι να σημειωθεί ότι έχει συμβόλαιο έως το 2028. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός αναμένεται να πάρει φορ το καλοκαίρι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο 29χρονος (23/1/97) επιθετικός θα φύγει. Στην πατρίδα του, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι θα μετακομίσει στη Βίντζεβ Λοτζ, η οποία τον χειμώνα απέκτησε και τον Ντραγκόφσκι από τους πράσινους. Μοναδική προϋπόθεση να παραμείνει η συγκεκριμένη ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή είναι στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Πολωνοί: «Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ήταν απογοητευτικός αυτή τη σεζόν στον Παναθηναϊκό. Ο 29χρονος πιθανότατα θα αποχωρήσει από τον ελληνικό γίγαντα το καλοκαίρι. Όπως ανέφερε ο Πιότρ Βόλοσικ στο podcast "Ofensywni", μία από τις ομάδες της PKO Ekstraklasa είναι έτοιμη να υπογράψει τον Σφιντέρσκι, εφόσον παραμείνει στη θέση. Στόχος είναι η Βίντζεβ Λοντζ. Ο Βόλοσικ τόνισε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα.

Ο Σφιντέρσκι δεν είναι πλέον βασικός. Φαίνεται ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τον σύλλογο δύο χρόνια πριν λήξει το συμβόλαιό του.

Τον χειμώνα, η Λέγκια Βαρσοβίας ήθελε τον Σφιντέρσκι. Ωστόσο, οι Έλληνες ήθελαν 2-2,5 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος ο Σφιντέρσκι παραδέχτηκε πρόσφατα ότι θα εξετάσει τις προσφορές μετά το τέλος της σεζόν. Όπως παραδέχτηκε ο Πιότρ Βόλοσικ στο podcast "Ofensywni", η Βίντζεβ Λοντζ αναμένεται να αποκτήσει τον Σφιντέρσκι εάν παραμείνει στην Έκστρακλασα.

"Εάν η Βίντζεβ παραμείνει στην ομάδα, η ιστορία του Κάρολ Σφιντέρσκι θα μπορούσε να αναβιώσει, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάντα θέση γι' αυτόν και θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω αναστάτωση εκεί, με τον προπονητή Ράφα Μπενίτεθ να είναι πιθανό να φύγει. Είχαμε ήδη αναφέρει τον χειμώνα ότι ο Σφιντέρσκι μπορεί να επιστρέψει στην Πολωνία", είπε ο Βόλοσικ.

Η Βίντζεβ θέλει έναν επιθετικό για να υποστηρίξει τον Σεμπάστιαν Μπεργιέ αυτό το καλοκαίρι. Ο Άντι Ζεκίρι, που αποκτήθηκε για περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει αποδώσει καθόλου».