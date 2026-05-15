Νέα δημοσιεύματα από το Μεξικό επαναφέρουν στο προσκήνιο το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη, παρότι ο Έλληνας επιθετικός έχει ήδη επιστρέψει στη δράση με τον ΠΑΟΚ.

Το όνομα του Γιώργου Γιακουμάκη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Μεξικό, με νέα δημοσιεύματα να επαναφέρουν στο προσκήνιο το μέλλον του Έλληνα επιθετικού του ΠΑΟΚ και τη σχέση του με την Κρουζ Αζούλ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, στην ομάδα του Μεξικού υπάρχει ανησυχία γύρω από το ενδεχόμενο επιστροφής του 31χρονου φορ το προσεχές καλοκαίρι, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή.

Οι Μεξικανοί συνδέουν το συγκεκριμένο σενάριο κυρίως με τον πρόσφατο τραυματισμό του Γιακουμάκη, ωστόσο φαίνεται πως δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως τα τελευταία δεδομένα γύρω από την κατάσταση του Ελληνα επιθετικού.

Ο Γιακουμάκης έχει ήδη επιστρέψει στη δράση, αγωνίστηκε κανονικά στο πρόσφατο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ στην Τούμπα και βρίσκεται στα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου και για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε μέσα στη χρονιά, ο Έλληνας φορ πρόλαβε να δείξει σημαντικό μέρος της ποιότητάς του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας ουσιαστική παρουσία στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Στο Μεξικό στέκονται ιδιαίτερα και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, υπενθυμίζοντας το υψηλό συμβόλαιο που διατηρεί με την Κρουζ Αζούλ, αλλά και τη ρήτρα αγοράς που υπάρχει στη συμφωνία με τον Δικέφαλο.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, κάποια δημόσια τοποθέτηση γύρω από το θέμα, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των playoffs και το τέλος της φετινής σεζόν. Εξάλλου υπάρχει χρόνος μέχρι τη λήξη του δανεισμού του.