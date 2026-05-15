Superleague: Οι πιθανότητες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για την 2η θέση
Η τελευταία Κυριακή (17/5) της σεζόν στη Stoiximan Superleague πλησιάζει, και μαζί της φυσικά ολοκληρώνονται και τα Playoffs, με μια αλλά σημαντική εκκρεμότητα να έχει μείνει: αυτή για την κατάληψη της 2ης θέσης, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το 1-0 επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ (1-1), έχουν ένα προβάδισμα δυο πόντων (65 έναντι 63). Οπότε, όλα θα κριθούν στο... φώτο φίνις, με έπαθλο το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.
Την Κυριακή λοιπόν στις 19:30, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φιλοξενείται στην Allwyn Arena από την Ένωση, σε ένα ματς-φιέστα για τους γηπεδούχους που θέλει (σσ ο Ολυμπιακός) να χαλάσει. Την ίδια ώρα στη Λεωφόρο (της οποίας πέφτει η αυλαία), ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό και χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα από τους Πειραιώτες για να πάρει την 2η θέση.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έδωσε τις πιθανότητες για την κατάληψή της. Προφανώς, στη θέση του φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, με ποσοστό 73%, την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει το υπόλοιπο 27%. Βέβαια, αυτά είναι απλοί αριθμοί που αλλάζουν... εύκολα στο χορτάρι.
🔴⚪ Olympiacos returns to 2nd after PAOK's home draw v AEK!— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 13, 2026
To finish 2nd:
73% 🇬🇷 Olympiacos
27% 🇬🇷 PAOK
Bad news for Fenerbahçe 🇹🇷 who needs PAOK to finish 2nd to have a chance to benefit from UEL rebalancing. pic.twitter.com/sQhBsBYjEQ
