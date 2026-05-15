Η Κηφισιά σημείωσε τη σπουδαιότερη ποδοσφαιρική επιτυχία της, μέχρι την επόμενη. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων γιορτάζει την παρθενική παραμονή στη Stoiximan Super League και συνεπώς την ερχόμενη σεζόν θα καταγράψει την τρίτη σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ένα από τα μυστικά της επιτυχίας της Κηφισιάς ήταν το οικογενειακό της κλίμα, το οποίο αποτυπώθηκε και το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς οι παίκτες, τα στελέχη και το επιτελείο της ομάδας γευμάτισαν όλοι μαζί για να γιορτάσουν το τεράστιο επίτευγμα τους.

Μάλιστα τον ρόλο του ψήστη πήρε ο «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας, Σεμπάστιαν Λέτο! Ο Αργεντινός τεχνικός στη δεύτερη του σεζόν ως πρώτος κόουτς... έραψε ακόμα ένα σημαντικό προπονητικό παράσημο μετά την περσινή άνοδο.

H σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς

«Today’s MVP: Chef Seba!

Ο Σεμπάστιαν Λέτο άφησε για λίγο την ένταση της προπόνησης και τις οδηγίες στους παίκτες του, αποκαλύπτοντας μια άλλη πλευρά. Αυτή του... ψήστη! Μακριά από την πίεση της καθημερινότητας, ο προπονητής της Κηφισιάς έκανε το τραπέζι σε όλα τα μέλη του αγωνιστικού τμήματος της ΠΑΕ Κηφισιά, εκεί όπου άπαντες βρέθηκαν γύρω από το ίδιο τραπέζι, απολαμβάνοντας τις στιγμές.

Γιατί το πραγματικό team spirit δεν χτίζεται μόνο στις προπονήσεις και στους αγώνες — αλλά κυρίως στις στιγμές που η ομάδα έρχεται πιο κοντά και γίνεται (μια πραγματική) οικογένεια».

Σε σύντομη ομιλία προς τους παίκτες του ο Σέμπα είπε: «Συγχαρητήρια σε όλους. Το αξίζαμε όπως πάντα. Σας εύχομαι το καλύτερο. Συγχαρητήρια και πάλι».