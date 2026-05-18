Όπως ήταν αναμενόμενο, ο εξτρέμ της Κηφισιάς, Τζέρεμι Αντόνισε, κλήθηκε στην αποστολή του Κουρασάο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Κηφισιά στο ρόστερ της έχει δύο παίκτες που έχουν μόνιμη θέση σε εθνική που έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2026. Ο λόγος φυσικά για τον Τζέρεμι Αντόνισε του Κουρασάο και τον Μόιζες Ραμίρεζ του Εκουαδόρ. Μπορεί οι κλήσεις του Ισημερινού να μην έχουν ανακοινωθεί ακόμα, όμως πλέον είναi επίσημη η κλήση του εξτρέμ του κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Πρόκειται για μια ιστορική περίσταση για το μικρό κράτος της Καραϊβικής, το οποίο θα παίξει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ και ο 24χρονος winger είναι από τους βασικούς συντελεστές της εθνικής ομάδας της πατρίδας του.

Ο Αντόνισε ήταν από τα βασικά «όπλα» του Σεμπάστιαν Λέτο στην πορεία προς την παραμονή της στη Super League, καθώς μέτρησε 32 εμφανίσεις, με 1 γκολ και 2 ασίστ. Με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα μετράει 24 συμμετοχές και έχει σκοράρει τρία γκολ.

Θυμίζουμε πως το Κουρασάο είναι στον 5ο Όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με τη Γερμανία, την Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν και το Εκουαδόρ του συμπαίκτη του Αντόνισε στην Κηφισιά, Μόιζες Ραμίρεζ.