Ολυμπιακός: Καμιά φορά η εμπειρία είναι ανεκτίμητη…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό μετά και το χθεσινό του παιχνίδι.

Όλα τα λεφτά στο χθεσινό ντέρμπι στο Καραϊσκάκη ήταν η έξυπνη σκέψη του Ταρέμι!

Έμπειρος παίκτης, έξυπνος, με το που ακυρώθηκε το απολύτως κανονικό γκολ του Μπρούνο για δήθεν φάουλ του Σιπιόνι, ο Ιρανός ήξερε ότι δεν μπορούσαν οι διαιτητές να κάνουν κι άλλο «έγκλημα» μέσα στο Καραϊσκάκη μέσα σε λίγα λεπτά. Κι έτσι μπήκε πολύ δυναμικά στη φάση του μοναδικού γκολ, εκτοπίζοντας τον αντίπαλο στόπερ, ακόμη και ρισκάροντας πιθανό επιθετικό φάουλ. Καμιά φορά η εμπειρία είναι ανεκτίμητη Νο 1…

Ήταν μία πολύ μυαλωμένη ποδοσφαιρικά επιλογή του Ταρέμι, τον οποίο ευτυχώς έβαλε βασικό ο Μεντιλίμπαρ. Και λέω ευτυχώς τόσο λόγω της καλής εμφάνισης του Ιρανού, όσο κι από αυτό που είδαμε από τον Ελ Κααμπί, ο οποίος πήρε τη θέση του στα τελευταία 25 λεπτά. Δύο φορές βρέθηκε σε θέση να σπριντάρει με τους αντίπαλους στόπερ κουρασμένους, ενώ ο ίδιος είχε φρέσκα πόδια-και δύο φορές κόπηκε εύκολα. Κι ακόμη απορώ γιατί στο 88’ δεν πάσαρε την μπάλα στον Ρόντινεϊ που έφευγε από αριστερά του και προτίμησε ο Μαροκινός να πάει μόνος του από δεξιά, χωρίς καμία επιτυχία.

Δεν είναι στα καλά του εδώ και καιρό ο Ελ Κααμπί, μακάρι έστω τελευταία αγωνιστική στη Φιλαδέλφεια να δώσει κάτι καλό, άμα χρειαστεί-χθες με το που μπήκε, πήρε μία κεφαλιά σε σέντρα και η μπάλα πήγε στο σημαιάκι του κόρνερ. Πρέπει ο ίδιος να κατανοήσει κάποια στιγμή ότι βοηθάει την ομάδα και δίνοντας μία πάσα. Όπως έκανε, παίζοντας επιτέλους με τη μία, στο 84ο λεπτό κι έβγαλε τον Τσικίνιο σε πλεονεκτική θέση. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, να κινηθείς γρήγορα. Πλέον αυτός παίρνει την μπάλα και μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει, τον έχουν μπλοκάρει.

Τέλος πάντων, εδώ που φτάσαμε απέμειναν 90 λεπτά για να παλέψει ακόμη ο Ολυμπιακός για κάτι μίνιμουμ από το φετινό πρωτάθλημα. Και την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια πρέπει να εμφανιστεί πραγματικά καλύτερος απ΄ ότι χθες, αν θέλει να έρθει έστω 2ος στη βαθμολογία. Γιατί κακός δεν ήταν χθες ο Ολυμπιακός, αλλά ούτε ιδιαίτερα καλός δεν ήταν σε επίπεδο ομαδικό και ατομικό. Οι παίκτες του ήταν ψυχωμένοι κι αποφασιστικοί, κι αυτό είναι καλό. Αλλά κόντρα στην πρώτη ΑΕΚ κι όχι απέναντι στον τέταρτο ΠΑΟ, και δη στη Φιλαδέλφεια, θα χρειαστεί άλλη απόδοση.

Ο Πιρόλα είχε αρκετές καλές επεμβάσεις, κάποιες εξ αυτών απολύτως κρίσιμες, αφού πρώτα όμως έχασε δύο μάχες. Ο Ρέτσος έκανε τη δουλειά, και κυρίως για δεύτερο παιχνίδι έπαιξε απλά και σοβαρά, όπως πρέπει να παίζει ο στόπερ.

Μπροστά τους ο Γκαρθία βοήθησε την ομάδα. Ιδίως ανασταλτικά, αλλά και με κάποιες μπαλιές-η εμπειρία μερικές στιγμές είναι ανεκτίμητη Νο 2. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά από το 28ο λεπτό δεν είχε δίπλα του τον παρτενέρ του, τον Έσε, που τραυματίστηκε. Με τον Αργεντίνο να έχει ξεκινήσει το ματς με κλεψίματα και καλές πάσες. Ο συμπατριώτης του Σιπιόνι, που πήρε τη θέση του, το πάλεψε πολύ, αλλά ήταν εκτός αγώνων δύο μήνες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είχε καλές και λιγότερο καλές στιγμές. Και όταν έπρεπε να πάρει κίτρινη για ένα επαγγελματικό φάουλ όταν έφυγε μπροστά ο Τετέη, το έκανε σωστά στο 87’.

Όπως κι αν έχει, θα είναι απώλεια αν δεν έχει σε κατάσταση ετοιμότητας ο Ολυμπιακός τον Έσε την Κυριακή.

Άσχετο: Ο Σλοβένος VAR Γιούνγκ είναι ό,τι το χειρότερο διαιτητικά για τον Ολυμπιακό εδώ και μία ολόκληρη 10ετία! Σταθερά και συνεχόμενα. Πάντα με εναντίον του αποφάσεις, είτε ως διαιτητής, είτε ως VAR.

Μαζί με τον Ταρέμι ο Ρόντινεϊ ήταν οι παίκτες-κλειδιά στη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο το γκολ για τον Βραζιλιάνο, είναι ότι τέσσερις σέντρες του (μία από εκτέλεση φάουλ) ήταν φάσεις για γκολ, άσχετα που δεν τα έβαλαν οι συμπαίκτες του.

Ο Ρόντινεϊ συνεργάστηκε καλά με τον Κοστίνια, πήρε προσπάθειες, άλλαξε το παιχνίδι, είχε έξυπνες πάσες, καλές κινήσεις και μπορεί να μην εντυπωσίασε, αλλά ήταν ένα ξεκάθαρα θετικό στοιχείο. Είχε και τις κακές στιγμές του, όπως μία λάθος πάσα που έβγαλε αντεπίθεση του ΠΑΟ, όμως θα μπορούσε να τελειώσει το ματς με ένα γκολ και εύκολα δύο ασίστ, κάτι που σημαίνει πολλά.

Κι όπως έγραψα και για τον Ταρέμι, καμιά φορά η εμπειρία είναι ανεκτίμητη, Νο 3…

