Ολυμπιακός: Δυναμικό «μπάσιμο» της Σασουόλο για Φρόιλερ σύμφωνα με τους Ιταλούς
Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι ένα από τα ονόματα που απασχολούν έντονα τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής φαίνεται να έχει θέσει ως προτεραιότητα την παραμονή του στην Μπολόνια, με την οποία ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους πριν λίγες εβδομάδες.
Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, πέρα από τους Πειραιώτες, για τον Ελβετό χαφ φαίνεται πως έχει κάνει επίσημη πρόταση η ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία ενώ στο κόλπο της απόκτησης του έχει μπει δυναμικά και η Σασουόλο.
Ο ιταλικός σύλλογος προσφέρει στον διεθνή ποδοσφαιριστή συμβόλαιο ενός έτους με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο και οικονομικές απολαβές που φτάνουν το 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως.
🚨 Excl. - #Sassuolo have offered a contract until 2027 (1,1M/year) with option for 2028 to the free agent Remo #Freuler, who has also received a rich bid from #NeomSC (contract until 2028 with a salary of 3M/year). Freuler’s priority would be #Bologna, but the talks are stalled— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 27, 2026
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