Ολυμπιακός: Δυναμικό «μπάσιμο» της Σασουόλο για Φρόιλερ σύμφωνα με τους Ιταλούς

Νότης Χάλαρης
Ολυμπιακός: Δυναμικό «μπάσιμο» της Σασουόλο για Φρόιλερ σύμφωνα με τους Ιταλούς

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Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι στην κορυφή της λίστας του Ολυμπιακού για τα χαφ ωστόσο μετά τη ΝΕΟΜ, φαίνεται ότι και η Σασουόλο έχει μπει δυναμικά για την απόκτηση του.

Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι ένα από τα ονόματα που απασχολούν έντονα τον Ολυμπιακό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής φαίνεται να έχει θέσει ως προτεραιότητα την παραμονή του στην Μπολόνια, με την οποία ολοκληρώθηκε η συνεργασία τους πριν λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, πέρα από τους Πειραιώτες, για τον Ελβετό χαφ φαίνεται πως έχει κάνει επίσημη πρόταση η ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία ενώ στο κόλπο της απόκτησης του έχει μπει δυναμικά και η Σασουόλο.

Ο ιταλικός σύλλογος προσφέρει στον διεθνή ποδοσφαιριστή συμβόλαιο ενός έτους με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο και οικονομικές απολαβές που φτάνουν το 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως.

@Photo credits: Associated Press
     

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