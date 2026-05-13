Superleague, η βαθμολογία (5η αγ.): Προβάδισμα 2ης θέσης για Ολυμπιακό, στο +2 από τον ΠΑΟΚ- Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής!

Ο Ολυμπιακός μια στροφή πριν το φινάλε της σεζόν βρέθηκε στο +2 από τον ΠΑΟΚ και είναι πιο κοντά στη 2η θέση. Διαβάστε τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής για Πειραιώτες και Δικέφαλο του Βορρά.

Μετά και τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή, όλο το ενδιαφέρον στις αγωνιστικές που απέμειναν είναι η κατάληψη της 2ης προνομιούχο θέσης,, που διεκδικούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό! Πλέον με μια αγωνιστική για να ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν, οι Πειραιώτες έχουν το προβάδισμα επί του Δικεφάλου του Βορρά, καθώς μετά τη νίκη τους επί του «τριφυλλιού» και την ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Τούμπα από την ΑΕΚ είναι πλέον μόνοι τους στην 2η θέση και το +2.

Την Κυριακή ο Ολυμπιακός παίζει στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην απονομή του τίτλου στην ΑΕΚ και για να κατακτήσει το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League και να μην έχει το μυαλό του στο ματς της Λεωφόρου εκεί όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό, θέλει τη νίκη. Τον στόχο του θα τον πετύχει και με οποιοδήποτε αποτέλεσμα αρκεί να μην κερδίσουν οι Θεσσαλονικείς.

Από την άλλη η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου για να πάρει τη 2η θέση πρέπει να φύγει οπωσδήποτε νικήτρια από τη Λεωφόρο και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (5η αγωνιστική)

1. AEK 71

2. Ολυμπιακός 65

3. ΠΑΟΚ 63

4. Παναθηναϊκός 51

Η τελευταία αγωνιστική (6η - Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

