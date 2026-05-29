Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είναι ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ της νέας σεζόν και η Λανς έχει εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον της.

Εκτός από προσθήκες, στον Ολυμπιακό αναμένεται να υπάρξουν και αρκετές αποχωρήσεις, με τον Ζουλιάν Μπιανκόν να βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα, έχοντας πέραση στις ομάδες της Ligue 1.

Σύμφωνα με το έγκυρο γαλλικό Μέσο, «Le Parisien», η Λανς έχει ανεβάσει ψηλά στη λίστα της τον 26χρονο στόπερ προκειμένου να τον κάνει δικό της. Όπως τονίζει το δημοσίευμα, πρόκειται για μία επιλογή του τεχνικού διευθυντή του συλλόγου, Ζαν-Λουίς Λεκά και δεν αποκλείεται να υπάρξει κίνηση για την απόκτησή του.

Το συμβόλαιο του Γάλλου αμυντικού εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι, οπότε η Λανς θα πρέπει να ικανοποιήσει οικονομικά και τον Ολυμπιακό αν θέλει να πετύχει το συγκεκριμένο deal ενώ ο ίδιος έχει χτίσει αρκετά καλό βιογραφικό μετά την παρουσία του σε Τρουά και Μονακό πριν πάει στη Νότιγχαμ.

Ο Γάλλος στόπερ βρίσκεται στην Ελλάδα από το 2023 και μετρά 64 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και το Σούπερ Καπ ενώ ήταν εκτός λίστας στην κατάκτηση του Conference League.

Μάθε όλα τα τελευταία μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού εδώ