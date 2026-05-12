Η ΑΕΚ εξασφάλισε τον τίτλο, με τους Νίκολιτς και Ριμπάλτα να δουλεύουν μεθοδικά έχοντας την εμπιστοσύνη του Ηλιόπουλου και φτιάχνοντας μια ομάδα που είχε πολλούς πρωταγωνιστές.

Η ΑΕΚ από το βράδυ της Κυριακής είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας για το 2026, με όλον τον κιτρινόμαυρο οργανισμό να πανηγυρίζει με την ψυχή του στη Νέα Φιλαδέλφεια τον 14ο τίτλο που θα σηκώσει την ερχόμενη Κυριακή στη φιέστα απέναντι στον Ολυμπιακό. Η... τρέλα για τον τίτλο δεν είχε τελειωμό εντός και εκτός Allwyn Arena, με την ομάδα και τον κόσμο να το χαίρονται αυθόρμητα έπειτα από το συγκλονιστικό φινάλε του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το χρυσό γκολ του Ζοάο Μάριο στο 93' που έβαψε το πρωτάθλημα κιτρινόμαυρο. Πολλοί ήταν εκείνοι που στο ξεκίνημα της σεζόν δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη, αλλά η ΑΕΚ με σωστό ποδοσφαιρικό πλάνο από τους Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς, τους οποίους πίστεψε ο Μάριος Ηλιόπουλος επιβεβαίωσε στο γήπεδο ότι είχε την καλύτερη ομάδα.

Ο αρχιτέκτονας Νίκολιτς

Αρχικά ο Σέρβος τεχνικός κατάφερε να διαμορφώσει στην ομάδα του τη νοοτροπία του νικητή. Πρώτος του στόχος ήταν η πρόκριση στη League Phase του Conference League και από τη στιγμή που αυτό έγινε πράξη, στην πορεία κατάφερε να ξεπεράσει και τις αγωνιστικές δυσκολίες που προέκυψαν και να δώσει ταυτότητα στο σύνολό του, το οποίο φορμαρίστηκε τη στιγμή που ο ίδιος περίμενε. Ο Νίκολιτς με το ρητό του «παλέψτε, πιστέψτε και μην τα παρατάτε ποτέ» προετοίμαζε και πνευματικά τους ποδοσφαιριστές του στον απόλυτο βαθμό και με το σύνολό του να αποκτά σταθερότητα στην πορεία κατάφερε στην τελική ευθεία των play offs να ισοπεδώσει τους ανταγωνιστές.

Οι επιλογές του Ριμπάλτα

Τον Νίκολιτς φυσικά κάποιος τον επέλεξε και αυτός ήταν ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου. Ο Ριμπάλτα ήταν σίγουρος ότι αυτός έπρεπε να αποτελέσει τον εκλεκτό για τη νέα ΑΕΚ που θα χτιζόταν και όπως αποδείχθηκε η επιλογή του ήταν άκρως αποτελεσματική. Τα χνώτα τους ταίριαζαν άψογα και μαζί έτρεξαν τον μεταγραφικό σχεδιασμό με τις περισσότερες από τις μεταγραφικές προσθήκες να κρίνονται επιτυχημένες. Ταυτόχρονα αξιοποίησαν και αρκετούς παίκτες από το περσινό ρόστερ και έφτιαξαν ένα σύνολο που πήρε την ταυτότητα που ήθελαν κατακτώντας τον τίτλο και φτάνοντας ως τα προημιτελικά του Conference League.

Η εμπιστοσύνη του Ηλιόπουλου

Φυσικά όλα τα παραπάνω δεν θα μπορούσαν να γίνουν πράξη αν δεν υπήρχε η απόλυτη εμπιστοσύνη του Μάριου Ηλιόπουλου. Ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, όπως προαναφέραμε, πίστεψε τόσο στον Ριμπάλτα, όσο και στην επιλογή του Νίκολιτς αφήνοντας με πολύ έξυπνο τρόπο και τους δύο να χτίσουν την ομάδα που είχαν στο μυαλό τους. Ο Ηλιόπουλος διέκρινε ότι ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου μαζί με τον Σέρβο τεχνικό είχαν βάλει μπροστά ένα σωστό ποδοσφαιρικό πλάνο, το οποίο από τη στιγμή που έπιασε όλα πήραν τον δρόμο τους με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ να πανηγυρίζει τον τίτλο στη δεύτερη χρονιά με τον ίδιο στην ιδιοκτησία της ομάδας.

Οι πολλοί πρωταγωνιστές

Προφανέστατα και οι παίκτες ήταν αυτοί που εκτέλεσαν με συνέπεια και συγκέντρωση το πλάνο του Νίκολιτς οδηγώντας την ΑΕΚ στον 14ο τίτλο της ιστορίας της, ενώ παράλληλα επανέφεραν την ομάδα δυναμικά στην Ευρώπη φτάνοντας μια ανάσα από τα ημιτελικά του Conference League. Σχεδόν όλοι οι παίκτες του ρόστερ βοήθησαν στο να πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα με την Ένωση να γεννάει συνεχώς νέους πρωταγωνιστές. Κάποιες μονάδες ήταν σταθερές κουβαλώντας στις πλάτες τους την ομάδα, ωστόσο υπήρχαν και παίκτες που ακόμα και για ένα διάστημα μερικών εβδομάδων έκριναν παιχνίδια. Και αυτό είναι φυσικά κάτι που επίσης πιστώνεται ο Νίκολιτς στη διαχείριση του ρόστερ του.

Η σύνδεση ομάδας και κόσμου

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ομάδα και κόσμος πορεύτηκαν μαζί σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ έχει αποκτήσει τρομερή ενέργεια από τις κατάμεστες εξέδρες, αλλά ειδικά φέτος ήταν σαν την πρώτη σεζόν στο νέο γήπεδο. Οι οπαδοί της ΑΕΚ και η ομάδα απέκτησαν μια φοβερή ένωση, κάτι στο οποίο στεκόταν συνέχεια στα λεγόμενά του ο Νίκολιτς μέσα στη σεζόν. Στο πιο κρίσιμο κομμάτι στην τελική ευθεία, η παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ στις ανοικτές προπονήσεις στην Allwyn Arena ήταν συγκλονιστική δίνοντας ένα δυνατό μπουστάρισμα. Οι πανηγυρισμοί ομάδας και κόσμου στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφεια ήταν το απόγειο της τρομερής αυτής σύνδεσης. Και όλοι μαζί περιμένουν την ερχόμενη Κυριακή την απονομή!