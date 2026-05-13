Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ακυρώθηκε γκολ του Μπρούνο
Ο Μπρούνο σκόραρε για τον Ολυμπιακό, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ στον Ταμπόρδα.
Ο Ολυμπιακός στο 40' σκόραρε με τον Μπρούνο κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά το γκολ ακυρώθηκε, έπειτα από εξέταση στο VAR.
Ο Ταρέμι έκανε το πλασέ, ο Τουμπά έκοψε εκπληκτικά, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Μπρούνο, ο οποίος εκτέλεσε άμεσα και την έστειλε στα δίχτυα.
Ο Σλοβένος διαιτητής Ράντο Ομπρένοβιτς, όμως, κλήθηκε στο VAR κι ακύρωσε το γκολ για φάουλ στην αρχή της φάσης, του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα.
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
