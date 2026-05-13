Πολλά άδεια καθίσματα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.

Ο Ολυμπιακός με το 1-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού έχασε το πρωτάθλημα και η απογοήτευση των οπαδών του φάνηκε στο σημερινό ματς.

Για ντέρμπι αιωνίων η προσέλευση στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι μικρή. Εκτός φυσικά από το γεγονός ότι παίζεται πλέον μόνο η δεύτερη θέση, είναι και καθημερινή το παιχνίδι και ο κόσμος στο γήπεδο δεν θυμίζει ανάλογα ντέρμπι.

Να σημειωθεί ότι τα λιγότερα εισιτήρια στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός διατέθηκαν στις 11 Μαϊου 2022. Τότε, ήταν 16.085 εισιτήρια και οι πράσινοι επικράτησαν 2-1.

