Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Μικρή προσέλευση στο «Γ. Καραϊσκάκης» για ντέρμπι αιωνίων
Ο Ολυμπιακός με το 1-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού έχασε το πρωτάθλημα και η απογοήτευση των οπαδών του φάνηκε στο σημερινό ματς.
Για ντέρμπι αιωνίων η προσέλευση στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι μικρή. Εκτός φυσικά από το γεγονός ότι παίζεται πλέον μόνο η δεύτερη θέση, είναι και καθημερινή το παιχνίδι και ο κόσμος στο γήπεδο δεν θυμίζει ανάλογα ντέρμπι.
Να σημειωθεί ότι τα λιγότερα εισιτήρια στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός διατέθηκαν στις 11 Μαϊου 2022. Τότε, ήταν 16.085 εισιτήρια και οι πράσινοι επικράτησαν 2-1.
