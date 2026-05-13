Superleague, η βαθμολογία των playoffs «5-8» μετά την 5η αγωνιστική!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Mε 3 γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Λεβαδειακός έκανε τη μεγάλη ανατροπή επί του ΟΦΗ και παραμένει μόνος πρώτος στην διεκδίκηση της 5ης θέσης, στην βαθμολογία των playoffs «5-8». Στο -3 ο Αρης.
- Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
- Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)
- H τελευταία αγωνιστική (6η) – Κυριακή 17 Μαϊου
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Βόλος-Άρης 1-2
Λεβαδειακός-ΟΦΗ 3-2
Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)
5. Λεβαδειακός 31
6. Αρης 28
7.ΟΦΗ 20
8. Βόλος 17
H τελευταία αγωνιστική (6η) – Κυριακή 17 Μαϊου
Άρης-Λεβαδειακός
ΟΦΗ-Βόλος
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.