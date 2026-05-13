Με τον Μεϊτέ τελικά στο αρχικό σχήμα και τον Τάισον να επιστρέφει βασικός, ο ΠΑΟΚ παρατάσσεται απέναντι στην ΑΕΚ στο κρίσιμο ντέρμπι της Τούμπας.

Με τον Σουαλιό Μεϊτέ τελικά στο αρχικό σχήμα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ στην Τούμπα, στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Παρά το γεγονός πως ο Γάλλος χαφ δεν βρίσκεται ακόμη στο απόλυτο 100% μετά το πρόβλημα στο ισχίο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να του δώσει φανέλα βασικού δίπλα στον Οζντόεφ, θεωρώντας προφανώς πως η εμπειρία και τα χαρακτηριστικά του μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.

Η δεύτερη βασική διαφοροποίηση αφορά την επιστροφή του Τάισον στο αρχικό σχήμα, καθώς στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» είχε μείνει στον πάγκο λόγω αδιαθεσίας.

Στα θετικά για τον ΠΑΟΚ καταγράφεται και η επιστροφή του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος βρίσκεται ξανά στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Ντέγιαν Λόβρεν, Μαντί Καμαρά, ο τιμωρημένος Χρήστος Ζαφείρης και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ.