Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (13/5, 19:30).

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ τρεις μέρες μετά το θριαμβευτικό ματς τίτλου με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια θα φιλοξενηθεί στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει τη μάχη του για τη 2η θέση με τον Ολυμπιακό. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα ο Στρακόσα όχι απλά δεν θα αγωνιστεί αλλά είναι και εκτός αποστολής με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι να παίρνει τα γάντια του βασικού. Ρότα, Ρέλβας είναι για ακόμα μια φορά βασικοί, ενώ ο Βίντα και ο Πένραϊς αντικατέστησαν Μουκουντί και Πήλιο.

Το δίδυμο της μεσαίας γραμμής Πινέδα - Μαρίν δεν άλλαξε ούτε τώρα. Κοϊτά και Βάργκα έμειναν «σταθεροί» στην ενδεκάδα, ενώ οι σκόρερ της ανατροπής τίτλου Ζοάο Μάριο και Ζίνι πήραν φανέλα βασικών αντί Περέιρα και Γιόβιτς.

Συνολικά σε σχέση με το θρίμαβο επί του Παναθηναϊκού ο Νίκολιτς προχώρησε σε 5 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Στην αποστολή επέστρεψε ο νεαρός Σαχαμπό, ενώ παρέμειναν εκτός ο Γκατσίνοβιτς και ο Καλοσκάμης.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις- Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο - Ζίνι, Βάργκα.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ελίασον