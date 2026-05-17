Μεντιλίμπαρ: «Να δούμε τι Ολυμπιακό θα διαμορφώσουμε, συγχαίρουμε την ΑΕΚ»

Ο Ισπανός προπονητής έθεσε τον πήχη για τη νέα αγωνιστική περίοδο όσον αφορά στην ομάδα του Ολυμπιακού μετά το 1-1 με την ΑΕΚ.

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV είπε μεταξύ άλλων μετά το 1-1 στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός: «Προερχόμαστε από πολλά σπουδαία πράγματα. Έχουμε καταφέρει πολλά σπουδαία πράγματα τις προηγούμενες σεζόν. Έχουμε κερδίσει ένα Conference, ένα Πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο πέρυσι και ένα Super Cup φέτος. Φέτος προσπαθήσαμε πολύ.

Δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε κάποιον στόχο με τίτλο. Συγχαίρουμε την ΑΕΚ για την επιτυχία της να είναι Πρωταθλήτρια και από εδώ και πέρα κοιτάμε την δική μας δουλειά. Να κάνουμε μία πολύ καλή περίοδο προετοιμασίας. Τις επόμενες ημέρες έχουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ. Να δούμε τι ομάδα θα διαμορφώσουμε και να κάνουμε όσο πιο ανταγωνιστικό μπορούμε τον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν».