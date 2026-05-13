Ο Αστέρας AKTOR «φουλάρει» για το στόχο της παραμονής, έχοντας κάνει ξανά την Τρίπολη... κάστρο με ηγέτες τον Φεντερίκο Μακέντα και τον Χουλιάν Μπαρτόλο.

Ο Αστέρας AKTOR τελείωσε την κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League, όντας ουραγός με συγκομιδή 17 βαθμών και δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε έχει match ball να τελειώσει την παραμονή! Οι Αρκάδες με νίκη επί της βαθμολογικά αδιάφορης Κηφισιάς στην Τρίπολη θα... τελειώσουν το ζήτημα, καθώς θα «ρίξουν» τον Πανσερραϊκό και την ΑΕΛ Novibet.

Φυσικά για να γίνει αυτό χρειάστηκε η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου να κάνει «θαύματα» στη διαδικασία των Play Out, καθώς σε 8 παιχνίδια έχει συγκεντρώσει... 2 λιγότερους βαθμούς από όσους μάζεψε στα 26 παιχνίδια της regular season!

Οι Κιτρινομπλέ έχουν 15 βαθμούς σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια, εκ των οποίων πήρε από 4 πόντους στα δύο ματς κόντρα στις άμεσες ανταγωνίστριες για την παραμονή (Πανσερραϊκό και ΑΕΛ Novibet) και δεν τους πτόησε ούτε η ήττα από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, η οποία μάλιστα ήρθε με ανατροπή.

Μεγάλο «όπλο» του Αστέρα AKTOR σε αυτή τη διαδικασία αποδείχθηκε το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο οποίο είναι «απόλυτος», έχοντας 4Χ4! Στην Τρίπολη οι Αρκάδες κατάφεραν να νικήσουν τoυς must-win τελικούς με την ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό, υπέταξαν με 4-2 την πρώτη ομάδα των Play Out, τον Ατρόμητο, ενώ κατάφεραν να κάνουν ακόμα και ανατροπή στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Αυτές οι τέσσερις νίκες «μεταφράζονται» στους 12/15 βαθμούς της ομάδας σε αυτή την σπουδαία αντεπίθεση. Για να καταλάβουμε τη... μεταμόρφωση που έφερε ο Γιώργος Αντωνόπουλος στους Κιτρινομπλέ, στην κανονική διάρκεια ο Αστέρας AKTOR συγκέντρωσε 11 βαθμούς σε 13 ματς στο «Κολοκοτρώνης»! Στη regular season ο απολογισμός των Αρκάδων ήταν (μόνο) δύο νίκες, πέντε ισοπαλίες και έξι ήττες.

Ο «καυτός» Μακέντα και ο παικταράς Μπαρτόλο οδηγούν τον Αστέρα στην ανατροπή

Προφανώς για να καταφέρει ο Αστέρας AKTOR να κάνει τέτοια ανατροπή και από το μεγάλο αουτσάιντερ να γίνει το απόλυτο φαβορί για την παραμονή πολλοί παίκτες χρειάστηκε να κάνουν step-up. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο αναγεννημένος Έντερ, ο νεαρός Αλμύρας που... τράβηξε την ευκαιρία από τα μαλλιά και το μεγάλο κέρδος της περσινής Β' ομάδας, ο Κάλβιν Κετού.

Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο παίκτες σε αυτήν την πορεία τότε δεδομένα μιλάμε για τον Χουλιάν Μπαρτόλο και τον Φεντερίκο Μακέντα. Οι δυο τους άλλωστε έβαλαν τη «σφραγίδα» τους στον θρίαμβο επί του Πανσερραϊκού, καθώς ο Αργεντινός παικταράς έδωσε ασίστ με άψογη εκτέλεση στατική φάσης και ο «καυτός» Κίκο πέτυχε το... χρυσό γκολ.

Οι δυο συμπαίκτες είναι οι πιο επικίνδυνοι και συνάμα αποτελεσματικοί παίκτες του ρόστερ του Αντωνόπουλου. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είναι στην κορυφή με 11 γκολ, ενώ ο Ιταλός άλλοτε φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του Παναθηναϊκού ακολουθεί με 8.

Ο Μπαρτόλο είναι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ο διακριθείς των Κιτρινομπλέ, καθώς είχε 8 γκολ στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League. Στα Play Out ο Αργεντινός έχει το γκολ που άνοιξε το δρόμο της νίκης στο πρώτο must-win με την ΑΕΛ Novibet, στην ανατροπή με τον Παναιτωλικό είχε γκολ και ασίστ στον Μακέντα, στην «τεσσάρα» στον Ατρόμητο διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του, ενώ στον «τελικό» με τον Πανσερραϊκό έδωσε την ασίστ στον Ιταλό επιθετικό για το γκολ που έκρινε το τρίποντο και ενδεχομένως να καθορίσει και την παραμονή.

Τα πράγματα για τον Μακέντα είναι διαφορετικά. Ο Κίκο δεν έκανε καλή regular season, έχοντας μόλις 3 γκολ σε 22 εμφανίσεις, απόδοση που ήταν απογοητευτική για τον βασικό φορ του Αστέρα AKTOR και μάλιστα όταν πρόκειται για παίκτη με την ποιότητα του Ιταλού.

Στα Play Out o Mακέντα... βγήκε μπροστά και αναδείχθηκε σε πραγματικό ηγέτη του συνόλου του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο 34χρονος φορ αποτελεί σημείο αναφοράς για τους Κιτρινομπλέ, έχοντας σκοράρει από ένα γκολ σε 5/8 παιχνίδια του μίνι πρωταθλήματος! Αξιοσημείωτο πως ακόμα και όταν δεν ήταν στο 100%, λόγω ενοχλήσεων, έσφιξε τα δόντια και όχι απλά έπαιξε αλλά ήταν καθοριστικός, δίνοντας το παράδειγμα της αυτοθυσίας στους συμπαίκτες του.

Συνολικά το «φονικό» δίδυμο του Αστέρα AKTOR έχει σημειώσει 8/12 γκολ της ομάδας στη διαδικασία των Play Out και αυτό τα «λέει» όλα! Από εκεί και πέρα από ένα γκολ έχουν σημειώσει Οκό, Κετού, Άλχο και Αλμύρας.

Ο Χουλιάν Μπαρτόλο στα Play Out:

Eμφανίσεις : 7

: 7 Γκολ : 3

: 3 Ασίστ: 2

Ο Φεντερίκο Μακέντα στα Play Out: