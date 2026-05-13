Ο Μάνταλος αποθεώνεται από τον κόσμο της ΑΕΚ και απαντά: «Πρωταθλητές θα κοιμηθείτε»
Η ΑΕΚ συνεχίζει να δίνει πλούσιο υλικό από το βράδυ της κατάκτησης του πρωταθλήματος την περασμένη Κυριακή (10/05) με τη νίκη που σημείωσε κόντρα στον Παναθηναϊκό με 2-1. Αυτή τη φορά δημοσίευσε ένα βίντεο με τον αρχηγό της ομάδας, Πέτρο Μάνταλο.
Εκείνος βγήκε να χαιρετίσει τον κόσμο μετά τους πανηγυρισμούς που έλαβαν χώρα εντός γηπέδου κι αυτοί τον υποδέχθηκαν αγκαλιάζοντάς τον και δίνοντάς τους συγχαρητήρια. Ο Έλληνας μέσος κάποια στιγμή ψέλλισε την ατάκα «Πρωταθλητές θα κοιμηθείτε» και ακολούθησε πανζουρλισμός.
Ο κόσμος που είχε μαζευτεί άρχισε να τον αποθεώνει ακόμα πιο έντονα φωνάζοντας το σύνθημα που υπάρχει με το όνομά του, με τον ίδιο να χορεύει στο ρυθμό του.
Το υπέροχο στιγμιότυπο με τον Μάνταλο
@aekfc CAPTAIN 🦅 #AEKFC #Champions2026 #slgrwinners
