Μάνταλος: «Το φετινό πρωτάθλημα είναι το πιο... ωραίο, ότι ονειρευόμουν από μικρός το πέτυχα με την ΑΕΚ»

Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Πέτρος Μάνταλος, μίλησε στην post-game εκπομπή του Δικεφάλου για το τρίτο του πρωτάθλημα με την Ένωση.

Η ΑΕΚ με τη σπουδαία ανατροπή επί του Παναθηναϊκού κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και τρίτο την τελευταία οκταετία. Τι κοινό έχει το φετινό τρόπαιο με αυτά του 2018 και του 2023; Μα φυσικά ότι θα το σηκώσει ο Πέτρος Μάνταλος!

Ο αρχηγός του Δικεφάλου μίλησε στην post-game εκπομπή της ΠΑΕ για το τρίτο του πρωτάθλημα με το περιβραχιόνιο της Ένωσης, όντας ο πρώτος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που πετυχαίνει κάτι ανάλογο τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ τόνισε πως όσα είχε ονειρευτεί τα έζησε με την κιτρινόμαυρη φανέλα και παράλληλα τον αποθέωσε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του κλαμπ, Τάσος Τσατάλης.

Οι δηλώσεις του Πέτρου Μάνταλου

«Το φετινό είναι το πιο... ωραίο πρωτάθλημα! Η ΑΕΚ δεν έχει όρια. Θέλουμε του χρόνου την ίδια εποχή να είμαστε εδώ και να συζητάμε τα ίδια.

Στην αρχή κανένας δεν μας πίστευε αλλά η ΑΕΚ είναι κάτι που δεν το συζητάς πολύ αλλά το πιστεύεις. Τώρα είμαστε εδώ! Το αφιερώνω πρώτα στην οικογένεια μου, επειδή ο μικρός μου είναι πρώτη φορά πρωταθλητής.

Μετά σε όλους αυτούς που ήταν σε δίπλα σε αυτήν την ομάδα και το πίστευαν. Αυτοί είναι οι πολλοί επειδή λίγοι δεν μας πίστευαν. Ειλικρινά πίστευα πως δεν θα ήταν εύκολη νίκη αλλά και στο 0-1 ήξερα πως θα κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό. Το "ζυμάρι" κολλάει καλά.

Όσο υπηρετώ τα χρώματα της ΑΕΚ θέλω η ομάδα να κερδίζει. Ποτέ δεν με ένοιαζε αν ήμουν στο προσκήνιο ή δεν έπαιζα ούτε ένα λεπτό. Ήθελα η ΑΕΚ να είναι στην κορυφή.

Είχα όνειρα σαν ποδοσφαιριστής και αυτά μου τα έδωσε η ΑΕΚ. Θέλω να δώσω πίσω όσα μου έδωσε η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει αλλά είμαι περήφανος για όσα έχω κάνει.

Τη χρονιά που άφησα το περιβραχιάνιο ήταν δική μου απόφαση, όμως στα αποδυτήρια ήμουν αρχηγός. Ένιωθα το ίδιο με την προηγούμενη και την επόμενη. Χρωστάω ειλικρινά στην ΑΕΚ. Ότι ονειρευόμουν από μικρός τα πέτυχα με την ΑΕΚ. Θα είμαι ευγνώμων μια ζωή!».