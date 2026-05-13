Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ που πήρε μαθηματικά τον τίτλο με Παναθηναϊκό, παίζει ως πρωταθλήτρια με ΠΑΟΚ και θα σηκώσει την κούπα με Ολυμπιακό...

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας των play offs και αφού είχε γίνει γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων της ΑΕΚ στη διαδικασία του μίνι αυτού αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικού πρωταθλήματος, συζητούσα με φίλους Ενωσίτες από το χώρο μας και κολλητούς, αδέρφια που μας ενώνει η αγάπη για την μεγαλύτερη Κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου, για το ποια θα ήταν η ιδανική συνθήκη κατάκτησης του τίτλου. Στο δικό μου κεφάλι το σενάριο που θεωρούσα ως το καλύτερο, το ιδανικό, ήταν να καταφέρουμε να φτάσουμε στα ματς με ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να κλειδώσουμε εκεί τον τίτλο και έπειτα την επόμενη αγωνιστική, να κάνουμε το πάρτι τίτλου με τον Ολυμπιακό! Προφανώς και αν θεωρούσα ότι θα γινόταν νωρίτερα θα ήθελα να είχαμε κλειδώσει την κατάκτηση της κούπας από την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των play offs, ωστόσο με μόλις συν 2 βαθμούς στην εκκίνηση της διαδικασίας, θαρρώ κανείς δεν περίμενε να συμβεί κάτι τέτοιο, ακόμη και ο πλέον αισιόδοξος φίλος - οπαδός του Δικέφαλου...

Τελικά το σενάριο που δημιούργησε η ίδια η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς με τους κιτρινόμαυρους ποδοσφαιριστές του, πραγματικά το γράφω και το υπογραμμίζω, ξεπερνάει κάθε προσδοκία που είχαν οι φίλοι και ακραίοι οπαδοί της ομάδας και παράλληλα του κορυφαίου σεναριογράφου στην ιστορία του κινηματογράφου. Και εξηγούμαι για να μην παρεξήγουμαι... Η Ένωση κατάφερε αρχικά να κλειδώσει τον τίτλο του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό (χάρη προφανώς και στο ισόπαλο αποτέλεσμα στο ματς στο Φάληρο). Βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ ως πρωταθλήτρια στην Τούμπα και όντας αδιάφορη για το αποτέλεσμα αν εξαιρέσουμε το γόητρο φυσικά και την επιθυμία όλων για συνέχεια στο αήττητο σερί. Τέλος θα κάνει το πάρτι τίτλου, την φιέστα κατάκτησης του πρωταθλήματος, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στην πόλη της, στο γήπεδό της, στην Νέα Φιλαδέλφεια μαζί με τον κόσμο της σε ένα ατελείωτο πάρτι την προσεχή Κυριακή!

Αυτό πραγματικά δεν είναι ένας απλά ιδανικό σενάριο... Πρόκειται για την απόλυτη επιθυμία ενός οπαδού - φίλαθλου ομάδας αφού μάλιστα στη διαδικασία την καθαρά αγωνιστική τους κέρδισε όλους στην ευθεία και δεν επέτρεψε σε κανέναν τους να επιδιώξει να την αμφισβήτησει! Το λες και ονειρικό για την ΑΕΚ για να το θέσω κομψά διότι στην πραγματικότητα συνιστά την ονείρωξη (να μου επιτραπεί η χρησιμοποίηση αυτής της λέξης) του κάθε φίλου οποιασδήποτε ομάδας! Με όσους οπαδούς, φίλους, γνωστούς ΑΕΚτζήδες το είχα συζητήσει κανείς μα κανείς δεν είχε φτάσει στο τέλειο αυτό σενάριο κατάκτησης τίτλου από τον Δικέφαλο και ίσως αυτό αναδεικνύει και τη ταπεινότητα που διέκρινε ολόκληρο τον οργανισμό της Ένωσης παρά το γεγονός ότι η ομάδα αποδείκνυε στο χορτάρι κάθε ματς από τα τέλη Οκτωβρίου έως και τώρα πώς της αξίζει να την εμπιστευτείς και να ποντάρεις πάνω της...

Απόψε το απόγευμα η ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ φιλοξενείται στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και κόσμος της χθες λίγο μετά το μεσημέρι, υποδέχτηκε την αποστολή στην υπέροχη πόλη της Μακεδονίας και το ξενοδοχείο, προκειμένου να τους ευχαριστήσουν για την επιτυχία και τη χαρά που τους έδωσαν. Πάντα είναι πιο γλυκό για όσους Την αγαπούν τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και ειδικά τη τελευταία δεκαετία, γενικά τα τελευταία χρόνια, στη συγκεκριμένη πόλη. Θα δω όλα τα αγαπημένα μου φιλαράκια από την Θεσσαλονίκη την Κυριακή και θα έχουμε ένα ολοήμερο πάρτι: σήμερα η μέρα τους ανήκει και μπορούν να υπερηφανεύονται ξανά, να περπατάνε στην πόλη τους με το κεφάλι ψηλά: η αγαπημένη τους Ένωση το κατέκτησε για τρίτη φορά σε 8 χρόνια και δεύτερη μόλις σε διάστημα τεσσάρων σεζόν, μπορούν να το φωνάζουν και να το χαίρονται με τη ψυχή τους και αυτό το πρωτάθλημα το οποίο είναι και ξεχωριστό, θυμίζει εκείνο του 1989, είναι σίγουρα ιστορικό και πιο γλυκό γιατί από την έπαρσή τους, την αλαζονεία τους, δεν το είχαν καν φανταστεί ότι θα συμβεί.

Στ' αλήθεια και ευτυχώς φαίνεται πως έως και την έναρξη της διαδικασίας των play offs με την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς επί μήνες καλύτερη ομάδα, που απέδιδε το καλύτερο ποδόσφαιρο από τον Δεκέμβριο του 2025 έως και τη διαδικασία έως τώρα του μίνι πρωταθλήματος, σχεδόν έξι μήνες κοινώς (και όχι παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο για 1.5 μήνα), δεν ήθελαν να πιστέψουν και καταλάβουν το αυτονόητο: πώς θα το σηκώσει και φέτος ο Δικέφαλος! Μακάρι να γινόταν να μας αντιμετώπιζαν και του χρόνου κατ' αυτό το τρόπο και να ήταν και πάλι κατά φαντασία τους η καλύτερη ομάδα με ενάμιση μήνα καλής (όχι και σπουδαίας δα) μπάλας προκειμένου να το σηκώσουμε ξανά, και ξανά, και ξανά... Κλείνοντας να αναδείξω ότι για πρώτη φορά η Ένωση κατέκτησε τίτλο και έκανε γιορτή (όχι φιέστα) με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό: το είχε κάνει απέναντι σε Ολυμπιακό, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν το είχα ζήσει (και πώς αφού είχε συμβεί μόνο στο μπαράζ του 1963) απέναντι στους "πράσινους", σημαντικό και αυτό...

***Παρεμπιπτόντως και επειδή τώρα που είμαστε στη... μέθη της χαράς της κατάκτησης του τίτλου και κάποιοι βρίσκουν χώρο να αναφέρουν ΨΕΜΑΤΑ και να χτίζουν προπαγάνδα επιτρέψτε μου να θυμίσω το εξής: τοξικότητα η ΑΕΚ δεν είχε σε ΚΑΝΕΝΑ σημείο της σεζόν και δεν επένδυσε σε αυτή. Άλλωστε αυτό αναδεικνύει και η ΜΙΑ ανακοίνωση κατά της διαιτησίας, αντίστοιχη έχει και ο ΠΑΟΚ να θυμίσω (μην έχει κι άλλη και το ξεχνώ) και μάλιστα πρόσφατα αφού την έβγαλε μετά το 0-1 της ΑΕΚ επί του Ολυμπιακού να θυμίσω στα play offs: θα επανέλθω επί του θέματος γιατί ξεχνάνε γρήγορα τα αγόρια!!!