Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δοκιμές δεν έκανε για άλλη μία φορά αλλά υπάρχει μία αίσθηση ότι οριμένες αλλαγές επί της 11άδας του Ολυμπιακού τις σκέφτεται.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από το 1-1 με τον ΠΑΟΚ και θέλει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές των Play Offs για τις θέσεις 1-4 να κλειδώσει την 2η θέση. Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ ούτε αυτήν την φορά έκανε ξεκάθαρες δοκιμές 11άδας αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις θέσεις με πιθανότητα αλλαγών.

Ως προς την άμυνα το τεχνικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει είτε τον δεξιό είτε τον αριστερό μπακ. Οι Τζολάκης, Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να συνεχίσουν ως βασικοί. Σχετικά με τον άξονα εκεί υπάρχει η υποψηφιότητα του Μουζακίτη για την θέση του οκταριού. Αναγκαστικά ο Ζέλσον θα πάρει την θέση του τραυματία Ποντένσε στην θέση του εξτρέμ ενώ υπάρχει και ένα ενδεχόμενο (όχι τόσο μεγάλο αλλά πιθανότητες υπάρχουν) να ξεκινήσει ο Ταρέμι αντί του Ελ Καμπί.

Η διάταξη των Πειραιωτών για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ θυμίζουμε ήταν με τους εξής παίκτες: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Μπρούνο. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο. Άκρα με Ροντινέϊ και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.

Αναφορικά με την 11άδα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός η εκτίμηση έχει ως εξής: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Κοστίνια ή Ροντινέϊ, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγα ή Μπρούνο. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο (εκτός εάν ξεκινήσει ο Μουζακίτης και μείνει ο Γκαρθία στον πάγκο). Άκρα με Ζέλσον και - ανάλογα με το ποιός θα είναι δεξιός μπακ - Ροντινέϊ ή και Αντρέ Λουίζ και για την θέση του φορ ίσως αποκτήσει την τελευταία στιγμή ένα μικρό προβάδισμα ο Ταρέμι αντί του Ελ Καμπί.