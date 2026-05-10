Με δυο γκολ του Πεντρόσο κι ένα του Βήχου ο Λεβαδειακός συνέτριψε 3-0 στο Πανθεσσαλικό το Βόλο, παίρνοντας δεύτερο σερί τρίποντο στα άχαρα Play Offs για τις θέσεις 5-8.

Μπορεί βαθμολογικά να μην υπήρξε το παραμικρό ενδιαφέρον, καθώς ο ΟΦΗ με την κατάκτηση του Κυπέλλου πήρε το εισιτήριο για την Ευρώπη, κάνοντας τα Play Offs για τις θέσεις 5-8 χωρίς κίνητρο, αλλά ο Λεβαδειακός μόνο αδιάφορος δεν ήταν στο ματς με τον Βόλο. Οι Βοιωτοί πέρασαν με το άνετο 3-0 από το Πανθεσσαλικό και έφτασαν τους 28 βαθμούς, παραμένοντας 3 πάνω από τον Άρη. Οι Βολιώτες από την άλλη παρέμειναν στους 17 και την 8η θέση.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Κώστας Μπράτσος παρέταξε τον Βόλο με 4-2-3-1 και τον Μορέιρα στο τέρμα, τον Αμπάντα αριστερό μπακ, τον Μύγα δεξί και τους Τριανταφύλλου και Χέρμανσον στα στόπερ. Οι Γρόσδης και Κόμπα ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Τζόκα δεξί εξτρέμ, τον Γκονζάλες αριστερό και πίσω από τον Ουρτάδο τον Κύρκο.

Και ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέβασε τον Λεβαδειακό επίσης με 4-2-3-1 και Ανάκερ στο τέρμα, τον Μανθάτη δεξί μπακ, τον Βήχο αριστερό και τους Τσιβελεκίδη, Λιάγκα στα στόπερ. Τσοκάι και Νίκας ήταν τα αμυντικά χαφ, ο Βέρμπιτς αριστερό εξτρέμ, ο Λαγιούς δεξί και πίσω από τον Πεντρόσο ο Μπάλτσι.

Καλύτερο ξεκίνημα ο Βόλος, ισορρόπησε ο Λεβαδειακός που σκόραρε

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πιο δυνατά και έχασαν δύο ευκαιρίες πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με τον Ουρτάδο στα 12 δευτερόλεπτα και με την συμπλήρωση του πρώτου λεπτού.

Στην συνέχεια ο Λεβαδειακός ισορρόπησε και βρέθηκε αυτός κοντά στο γκολ με τον Λαγιούς χωρίς όμως να καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μορέιρα.

Με πανέμορφο τρόπο το 0-1 ο Πεντρόσο

Έτσι φτάσαμε στο 40' λεπτό στο οποίο μπήκε και το μοναδικό τέρμα στο πρώτο ημίχρονο. Συγκεκριμένα μετά από γέμισμα η μπάλα έφτασε στον Πεντρόσο και αυτός με πολύ όμορφο ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων κάνοντας το 0-1. Ένα σκορ που έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου χωρίς να υπάρξει κάτι ως το τελευταίο σφύριγμα.

Ακόμα δύο γκολ στο δεύτερο για την άνετη νίκη

Στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα, αλλά οι φιλοξενούμενοι αυτοί που σκόραραν και μάλιστα όχι μία, αλλά δύο φορές, δίνοντας διαστάσεις στη νίκη τους.

Πάρε βάλε του Μπάλτσι στον Πεντρόσο

Αρχικά στο 55' οι Βοιωτοί κατάφεραν να κάνουν το 2-0 με τον Πεντρόσο να πετυχαίνει δεύτερο προσωπικό τέρμα. Ο επιθετικός του Λεβαδειακού δεν θα μπορούσε να πει όχι στην ασίστ του Μπάλτσι που του έδωσε την μπάλα προ κενής εστίας.

Και πάλι ασίστ Μπάλτσι και γκολ Βήχου

Και μετά το 0-2 οι Βολιώτες ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να σκοράρουν χωρίς όμως να τα καταφέρνουν. Αυτό το κατάφερε και πάλι ο Λεβαδειακό με τον Μπάλτσι αυτή την φορά να δίνει ασίστ στον Βήχο που επίσης αμαρκάριστος δεν είχε πρόβλημα να διαμορφώσει το τελικό 0-3.

Αυτή δεν ήταν η τελευταία στιγμή στο ματς, καθώς στο 90+3' αποβλήθηκε ο Λαμαράνα. Αρχικά για πάτημα στον Τσοκάνη δέχθηκε κίτρινη, αλλά μετά από υπόδειξη του VAR έκανε αναβάθμιση σε κόκκινη.