Μπέος: «Υπάρχουν δύο ενδιαφέρομενοι για τον Βόλος Elabet, έχουν μπει ορκωτοί λογιστές»

Ο Αχιλλέας Μπέος μίλησε στο AstraTV και μεταξύ άλλων ανέφερε πως υπάρχουν δύο ενδιαφέρομενοι για την απόκτηση του Βόλου Elabet.

Ο Δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο κανάλι AstraTV μιλώντας κατά κύριο λόγο για πολιτικοινωνικά θέματα, όμως στο τέλος αναφέρθηκε και σε θέματα αθλητισμού, αλλά και πιο συγκεκριμένα στον Βόλο Elabet.

Μάλιστα, έκανε μία αποκάλυψη σχετικά με το ιδιοκτησιακό της ομάδας της Μαγνησίας τονίζοντας πως υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για την απόκτησή του κλαμπ και συμπληρώνοντας πως έχουν μπει και ορκωτοί λογιστές για να κάνουν έλεγχο.

Για άλλη μια φορά δεν έκρυψε την επιθυμία του να φύγει από το ποδόσφαιρο, αφού δεν αντέχει άλλο, καθ' ότι είναι «συγκρουσιακός και όχι μαριονέτα».

Το σχετικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο Αχλλέας Μπέος

«Είναι αλήθεια αυτό, υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Εγώ έχω πει θέλω να αποσυρθώ, να φύγω από το ποδόσφαιρο. Δεν αντέχω, δεν θέλω άλλο. Γιατί είμαι άνθρωπος των συγκρούσεων, δεν γίνομαι μαριονέτα. Και φίλος μου να είναι ο τάδε πρόεδρος, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι υποτακτικός αυτών. Έχω σχέσεις. Άρα λοιπόν στους αγώνες και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να έρχεσαι σε σύγκρουση, γιατί έτσι είναι τα δεδομένα στην Ελλάδα. Δεν θέλω να έρχομαι σε σύγκρουση με φίλους, με παράγοντες, με συνανθρώπους μου. Μεγάλωσα κιόλας. Και ο δήμος και η ΠΑΕ είναι τεράστιες υποχρεώσεις. Δόξα τω Θεώ πάνε καλά, ευημερούν, είναι θετικά τα πάντα. Θέλω να ασχοληθώ λίγο και με τον Αχιλλέα Μπέο, πρόσφατα έχασα και την αδερφή μου, Θεός σχωρέσ'την. Ήδη υπάρχουν μέσα στην ΠΑΕ ορκωτοί λογιστές για να ελέγξουν τα βιβλία. Αλλά τι να ελέγξουν, πατάς το κουμπί, σε πέντε δευτερόλεπτα βγαίνει η φορολογική ενημερότητα. Δύο ενδιαφερόμενοι υπάρχουν ήδη. Αν πάνε καλά τα πράγματα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου με κάποιον από τους δύο θα μπουν υπογραφές».