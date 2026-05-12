Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής των Play-outs της Superleague

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των αγώνων για την 8η αγωνιστική των play outs της Stoiximan Superleague.

Τρίτη (12/05) σήμερα και η ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα επικεντρώνεται στην 8η αγωνιστική των play-outs της Stoiximan Superleague

Αρχικά, η ΑΕΛ Novibet, μετά την ισοπαλία κόντρα στον Αστέρα, ταξιδεύει στις 19:00 στο Αγρίνιο για να αναμετρηθεί με τον Παναιτωλικό (Cosmote Sport 1) με μοναδικό σκόπο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα την βγάλουν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Την ίδια ώρα (Nova Sports 2) θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος «τελικός» της αγωνιστικής ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και τον Πανσερραϊκό στην Τρίπολη, με τις δύο ομάδες να παλεύουν μέχρι τελικής πτώσης για να αποφύγουν τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία.

Τέλος, πάλι στις 19:00 (Cosmote Sport 2) η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο, σε έναν αγώνα που δεν διακυβεύονται και πολλά, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στη μεγάλη κατηγορία και για την επόμενη χρονιά.