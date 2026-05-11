Η ΚΕΔ ανακοίνωσε μέσω της ΕΠΟ τους ορισμούς των διαιτητών για την επόμενη αγωνιστική των Play Offs και των Play Out.

Με ξένους διαιτητές θα συνεχιστούν τα παιχνίδια των Play Offs της Stoiximan Superleague, αφού μπορεί η ΑΕΚ να κατέκτησε τον τίτλο, ωστόσο παίζεται ακόμη η δεύτερη θέση μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

Στο παιχνίδι του «Γ. Καραϊσκάκης» μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ορίστηκε ο Σλοβένος Ράντε Ομπρένοβιτς ενώ σ' εκείνο της Τούμπας μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, ο Γερμανό Σβεν Γιαμπλόνσκι, οι οποίοι και οι δύο έχουν σφυρίξει ξανά στη χώρα μας.

Οι διαιτητές της επόμενης αγωνιστικής των Play Offs και Playouts

12/05

Παναιτωλικός - ΑΕΛ (19:00), Διαιτητής: Τσακαλίδης, Βοηθοί: Παπαδάκης και Νταβέλας, Τέταρτος: Τσιμεντερίδης, VAR: Παπαδόπουλος και Γιουματζίδης

Κηφισιά - Ατρόμητος (19:00), Διαιτητής: Φωτιάς, Βοηθοί: Μεϊντάνας και Διαμαντής, Τέταρτος: Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης και Ματσούκας

Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός (19:00), Διαιτητής: Παπαπέτρου, Βοηθοί: Δημητριάδης και Δέλλιος, Τέταρτος: Μόσχου, VAR: Ευαγγέλου και Πουλικίδης

13/05

Βόλος - Άρης (17:00), Διαιτητής: Σιδηρόπουλος, Βοηθοί: Σπυρόπουλος και Κορώνας, Τέταρτος: Τσέτσιλας, VAR: Τσιμεντερίδης και Μόσχου

Λεβαδειακός - ΟΦΗ (17:00), Διαιτητής: Κουκούλας, Βοηθοί: Βαλιώτης και Νίκζας, Τέταρτος: Γιουματζίδης, VAR: Τσακαλίδης και Κατσικογιάννης

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (19:30), Διαιτητής: Ομπρένοβιτς, Βοηθοί: Γκάμπροβετς και Κόρντεζ, Τέταρτος: Πολυχρόνης, VAR: Γιουγκ και Πέριτς

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (19:30), Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι, Βοηθοί: Μπέιτινγκερ και Μίλερ, Τέταρτος: Βεργέτης, VAR: Στορκς και Βίλενμποργκ