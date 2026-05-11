Οι Σέρβοι υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός υπέβαλε επίσημη πρόταση στην Παρτίζαν ύψους 3 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του διεθνούς Μαυροβούνιου μέσου Μίλαν Βούκοτιτς.

Τονίζουν, ωστόσο, ότι οι ασπρόμαυροι θέλουν τα διπλάσια χρήματα, 6 εκατ. ευρώ κι ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων είναι σε εξέλιξη.

Ο Βούκοτιτς ανήκει στην Παρτίζαν από τον Γενάρη του 2025. Γεννήθηκε στην Ποντγκόριτσα στις 5/10/02 και με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου έχει 11 συμμετοχές. Είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,78 και το συμβόλαιό του με τον σερβικό σύλλογο λήγει το καλοκαίρι του 2029. '

Εχει αγωνιστεί στις Μπούντοτσνοστ, στους Νέους της Ντινάμο Ζάγκρεμπ και στις Μόσταρ, Σεζάνα, Ίσκρα. Στην Παρτίζαν ο Βούκοτιτς, ο οποίος παίζει κυρίως ως οκτάρι, έχει συνολικά 57 ματς με 12 γκολ και 11 ασίστ. Το ξεπέταγμά του έγινε την τρέχουσα σεζόν, όπου μετράει 39 παιχνίδια με 8 γκολ και 8 ασίστ.