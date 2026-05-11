Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον τίτλο της Κ17 του Παναθηναϊκού, την σοκαριστική εικόνα του Τριφυλλιού στα μεγάλα ματς και το σενάριο για τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Η εικόνα των πιτσιρικάδων του Παναθηναϊκού να τραγουδούν τον ύμνο του συλλόγου, να φωνάζουν ''campeones'' και να χαίρονται με την ψυχή τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κ17 της Super League είναι από τις πιο όμορφες, από τις λίγες όμορφες στιγμές για το Τριφύλλι στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Σας τις προσέφερε το Gazzetta και ο Σωτήρης Μυκονίου με την εξαιρετική δουλειά που έκανε στη Λάρισα.

Η ακαδημία του συλλόγου λειτούργησε και πάλι από το καλοκαίρι του 2025 με την έλευση του Τάκη Φύσσα και του Θόδωρου Ελευθεριάδη, άφησε πίσω της μία μαύρη διετία μετά την φυγή του Βαγγέλη Σάμιου όπου όλα έγιναν ίσιωμα με αποκορύφωμα την δεύτερη ομάδα, επί των ημερών του... αδικημένου τεχνικού διευθυντη και τούτος ο τίτλος είναι ένα θετικό σημάδι της επανεκκίνησης που έγινε.

Η ομάδα αυτή δίδαξε σε όλη την σεζόν το πως θα πρέπει να παίζει το ανδρικό τμήμα. Σε μία νορμάλ ομάδα θα έπρεπε να συμβαίνει το ανάποδο αλλά ας μην μπούμε σε αυτή την συζήτηση τώρα.

Ένα σύνολο δομημένο στον αγωνιστικό χώρο, ένα σύνολο με συνδυαστικό ποδόσφαιρο από την δική του περιοχή μέχρι το αντίπαλο τέρμα, μία ομάδα που πρέσαρε μέχρι... θανάτου και κυριαρχούσε στον αγωνιστικό χώρο, μία ομάδα που μέσα από την εξαιρετική της εικόνα, ανέδειξε αρκετούς σούπερ ταλαντούχους. ποδοσφαιριστές. Αυτό που ''έχτισε'' ο coach Ζαζόπουλος ήταν κάτι το εξαιρετικό.

Η κατάκτηση του τίτλου είναι σημαντική, προσφέρει χαρά και ικανοποίηση αλλά σε μία διαδικασία που αφορά την ακαδημία δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ το πιο σημαντικό.

Το κομβικό κομμάτι της υπόθεσης είναι το πως ο σύλλογος θα δημιουργήσει ένα μονοπάτι για κάποια από αυτά τα παιδιά, ώστε να φτάσουν μέχρι την πρώτη ομάδα. Μπορεί αυτή η φουρνιά να πάρει και το πρωτάθλημα στη Κ19 και στο τέλος της ημέρας κανείς να μην φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο παρουσιάζει διαχρονικά αυτή την παθογένεια. Επενδύει, πληρώνει, βελτιώνει και όταν φτάνει στην κρίσιμη στιγμή πετάει τα λεφτά από το παράθυρο ή κατά τύχη και κατ' ανάγκη βλέπει ένα άντε δύο παιδιά να βρίσκονται στο ρόστερ της πρώτης ομάδας.

Την σεζόν 2021/2022, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στη Κ19. Πόσα από αυτά τα παιδιά έπαιξαν με την φανέλα του κλαμπ σε επίπεδο ανδρών; Κανείς. Ούτε ένας. Ας θυμηθούμε το ρόστερ εκείνης της ομάδας:

Λίλο, Κάμαρος, Παυλάκης, Καρνέσης, Προδρομίτης, Πορφυρόπουλος, Τόρρα, Συμεωνίδης, Μπιλάλ, Κυριόπουλος, Βολάκης, Παναγάκος, Ζαφείρης, Κολόμπο, Τσιάβος, Παπανικολόπουλος, Νταμπίζας, Φρόκου, Καλός, Καλοσκάμης, Χαχουλής, Λιατίφης, Διαμάντης, Τσεβάς, Κωστόπουλος.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Παναθηναϊκός και κάθε ομάδα που σέβεται τις διαδικασίες της θα πρέπει να εξασφαλίσει σε αυτά τα παιδιά χώρο, χρόνο και εμπιστοσύνη, ώστε να τους αυξήσει τις πιθανότητες καθιέρωσης στη πρώτη ομάδα.

Ντέρμπι: Εικόνα και αποτελέσματα για ποδοσφαιρική κατάθλιψη

Φεύγουμε από τα ευχάριστα, επιστροφή στα... σκληρά. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να απογοτεύει. Είναι η μόνη ομάδα με ένα γκολ στα play offs, η μόνη ομάδα χωρίς νίκη μετά από τέσσερις αγωνιστικές, στο -19 από την ΑΕΚ, στο -12 από ΟΣΦΠ και ΠΑΟΚ. Βελτιώνεται.

Το να παίζεις σε όλα τα ντέρμπι πίσω από την μπάλα, να κάνεις μία-δύο φάσεις και αν βάζεις γκολ να παίζεις κατενάτσιο θα ήταν μια βελτίωση. Για την Λαμία. Όχι για τον Παναθηναϊκό. Στα έντεκα ντέρμπι επί των ημερών του Ράφα Μπενίτεθ, οι ''πράσινοι'' μετρούν το απίθανο:

2 νίκες

2 ισοπαλίες

7 ήττες

Γκολ υπέρ: 8

Γκολ κατά: 17

Κι, όμως, αυτό δεν είναι το χειρότερο μαντάτο. Είναι ο τρόπος. Για παράδειγμα στα δύο πρόσφατα ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου το ένα ματς έληξε στο 0-0 και το άλλο κρίθηκε στο 93', η εικόνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί συμπαθητική. Να δούμε λίγο τα xGoals. Ας τα δούμε.

Στη Λεωφόρο: 2.61 η Ένωση, 0.58 ο Παναθηναϊκός. Πολύ, πολύ ανώτερος ο αντίπαλος. Στην Allwyn Arena? 2.16 η ομάδα του Νίκολιτς, στο 0.45 αυτή του Μπενίτεθ.

Από τα 11 αυτά ματς, ο Παναθηναϊκός έχει μέσο όρο 0.67xGoals, δεν παράγει παρά ελάχιστα, οπότε είναι σχεδόν απίθανο να κερδίσει. Απόλυτα φυσιολογικά σε 11 ματς, έχει δύο νίκες.

H αλήθεια για Ρεμπρόφ

Για το φινάλε: Οι Ουκρανοί έγραψαν για συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Σεργκέι Ρεμπρόφ, για ταξίδι στην Αθήνα αλλά τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε όλα τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά ο έμπειρος κόουτς που έχει πανηγυρίσει τίτλους με Ντινάμο Κιέβου, Αλ Αίν και Φερεντσβάρος δεν κατάφερε να αποδεσμευθεί από την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Στο σήμερα, θα μπορούσε να απασχολήσει το Τριφύλλι, θα μπορούσε να είναι σε μια λίστα με άλλους υποψηφίους αλλά τούτη την στιγμή δεν υπάρχει καμία επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Καμία.

Το αν θα γίνει κάτι στο μέλλον δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλά αυτή την ώρα συζητήσεις δεν υπάρχουν, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την πλευρά του 51χρονου κόουτς.

Και χωρίς συζητήσεις, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε συμφωνία αλλά ούτε και ταξίδι στην Αθήνα, ''σενάριο'' που κυκλοφόρησε πρώτα στην υπέροχη δημοσιογραφική πιάτσα της χώρας μας που σε γενικές γραμμές... πυροβολεί ασταμάτητα για τα views και τα likes.

Ούτε κλεισμένος προπονητής υπάρχει που θα ανακοινωθεί την Δευτέρα ως διάδοχος του Ράφα Μπενίτεθ. Από τον σύλλογο δεν προκύπτει το παραμικρό αλλά το ρεπορτάζ δείχνει την ίδια κατεύθυνση με το προηγούμενο διάστημα, δεν έχει αλλάξει το παραμικρό και πηγαίνουμε σε ένα καυτό καλοκαίρι από όλες τις απόψεις...